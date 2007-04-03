стрілочку (третя зліва - донизу) якраз позначено у день вашого коментаря :
ось чому для професійного технічно грамотного трейдера мова графічного сетапу є чи не єдиним засобом фахового спілкування
покажіть що саме ви пропонуєте на графіку.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:51
щодо Фунта (GBP/USD)
стрілочку (третя зліва - донизу) якраз позначено у день вашого коментаря :
ось чому для професійного технічно грамотного трейдера мова графічного сетапу є чи не єдиним засобом фахового спілкування
покажіть що саме ви пропонуєте на графіку.
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