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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 741742743744
Повідомлення Додано: Пон 12 кві, 2021 12:51

щодо Фунта (GBP/USD)

  2001 Додано: Нед 04 кві, 2021 20:41 написав:GBR/USD 1.3874 buy

стрілочку (третя зліва - донизу) якраз позначено у день вашого коментаря :

https://i.imgur.com/f0tInMx.png

ось чому для професійного технічно грамотного трейдера мова графічного сетапу є чи не єдиним засобом фахового спілкування

покажіть що саме ви пропонуєте на графіку.
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