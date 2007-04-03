стрілочку (третя зліва - донизу) якраз позначено у день вашого коментаря :
ось чому для професійного технічно грамотного трейдера мова графічного сетапу є чи не єдиним засобом фахового спілкування
покажіть що саме ви пропонуєте на графіку.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 12 кві, 2021 12:51
щодо Фунта (GBP/USD)
стрілочку (третя зліва - донизу) якраз позначено у день вашого коментаря :
ось чому для професійного технічно грамотного трейдера мова графічного сетапу є чи не єдиним засобом фахового спілкування
покажіть що саме ви пропонуєте на графіку.
Додано: Пон 12 кві, 2021 13:27
Додано: Вів 13 кві, 2021 15:40
2001
чому саме фунт ???
як на мене з усіх мажорів він має статус квазі-доляра з усіма тотожніми хронічними інвестиційними недоліками
Додано: Вів 13 кві, 2021 17:04
Якщо подивитись на місячні графіки мажорів, EUR/USD знаходиться приблизно посередині діапазону - 40 фігур до верху і 38 до низу.
USD/JPY теж приблизно так: 40 до верху і 34 до низу.
USD/CAD - теж посередині 35 верх і 35 низ.
Лишається фунт і швейцарець.
USD/CHF до низу лише 22 фігури,а до верху...скільки завгодно....Але в нього тренд весь час знижується і хто зна чи дочекаєшься повернення
Фунту до історичного низу 24 фігури,а до верху 73!
Американські індекси вже дуже високо.
Краще ,звичайно,купити фьючерс на голду - це вже точно коли-небудь піде вгору.Але наразі я цього зробити не можу.
Додано: Вів 13 кві, 2021 17:52
2001
тоді за вашою логікою треба продавати Золото - й купувати Фунт )))
очевидно що у вас зовсім хибне розуміння тренду - поза контексту та фундаментальних факторів !!!
умовна дешевизна фунта не означає, що його варто купувати та ще й на довгострок (> 6 місяців): вихід із Євросоюзу закладає основу для економічної самоізоляції Британії, виведення капіталів міжнародних інвесторів, погіршення фіскальної дисципліни, прискорення інфляції та девальвації національної валюти
тоді вже краще купувати Срібло без плеча - воно якраз посередині статистичних діапазонів !
інвестиції у будь яку паперову валюту позбавлені раціонального сенсу, будь які гроші це лишень проміжний інструмент для купівлі реальниих активів, що мають зрозумілу обгрунтовану матеріальну вартість або приносять первинний дохід
а купівля валюти за іншу валюту без маржинального плеча взагалі позбавленого будь якого сенсу.
Додано: Вів 13 кві, 2021 18:27
ЛОБ Ні,продавати золото - це не моя логіка.Товар потрібно тільки купувати
Коли в мене з'явиться можливість купити товар,вийду з фунта.Якщо по фунту за кілька днів , місяців чи років набіжить декілька відсотків ,при нульових відсотках у банках ,ну й добре.А ні - так ні.Наразі я просто вичікую.Без пліча я сплю спокійно
....Хто зна,можливо у зв'язку з пандемією у фунта непогані перспективи...
Додано: Сер 14 кві, 2021 20:32
щодо EUR/USD
Єврик виконав робочу програму максимум, компенсвавши по дорозі пару стопиків, старанно відпрацювавши статистику НКЗ - достовірність 70%+ підтверджено :
на 4-х годинних інтервалах потенціал висхідного просування зберігається й надалі :
але на 1-годинках ціна підійшла до кругленької позначки 1,20 - зараз краще фіксонутися :
як тільки ціна закріпиться вище над 1,20, то лонги варто буде знову відновлити з першого ж відкату - спираючись на контрольні зони.
Додано: Сер 14 кві, 2021 21:14
щодо EUR/USD
на чому грунтується потенціал укріплелння Євро проти Доляра США :
ріст інфляційних очікувань вже призвів до підвищення довгострокових ринкових ставок у USD, але ще не зачепив Єврозону
але слабкий бакс, зростання цін на товарно-сировинних ринках та імпорт долярової інфляції по усьому Світові - це об'єктивна реальність, з якої має стикнутися і конесервативний Монетарний Союз
Додано: Сер 14 кві, 2021 21:22
Інфляція за СРІ
річні темпи споживчої інфляції у різних країнах Світу за СРІ:
у США 2,6% проти 1,7% у Німеччині
на поки що, але вже за пару місяців перебіг інфляційних процесів має суттєво прискоритися, а до кінця року існують усі підстави досягення не бачених 3,00%
не буди лихо поки воно тихе. але ЦБ вирішили розбудити монстрика, а політики - поекспериментувати з астрономічними фіскальними дефіцитами.
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