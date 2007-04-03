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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 742743744745
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 07:55

1,2071

практично безвідкатно - вертикально нагору 3,5 фігури

якщо ринок приймає односторонній консенсус, трапляються найнеймовірніші дива

ось чому тренд є зброєю масового винищення роздрібних трейдерів, що постійно шукають "разварот"

краще один-два рази безболісно отримати стопа на зламі тенденції, аніж з довгими муками висиджувати просадки по півроку-рік, зливаючи свій капітал.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:21

щодо EUR/USD

єврик на 1-годинних інтервалах :

https://i.imgur.com/0oxun7U.png

видихається ? короткі перепочинки від контрольних корекційних зон - та знову нагору, не скінчено - або ж до зламу поточної тенденції
ЛОБ
 
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З нами з: 14.12.09
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