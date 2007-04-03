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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 20 кві, 2021 07:55
1,2071
практично безвідкатно - вертикально нагору 3,5 фігури
якщо ринок приймає односторонній консенсус, трапляються найнеймовірніші дива
ось чому тренд є зброєю масового винищення роздрібних трейдерів, що постійно шукають "разварот"
краще один-два рази безболісно отримати стопа на зламі тенденції, аніж з довгими муками висиджувати просадки по півроку-рік, зливаючи свій капітал.
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Додано: Вів 20 кві, 2021 12:21
єврик на 1-годинних інтервалах :https://i.imgur.com/0oxun7U.png
видихається ? короткі перепочинки від контрольних корекційних зон - та знову нагору, не скінчено - або ж до зламу поточної тенденції
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ЛОБ
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