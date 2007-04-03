RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 742743744745
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 07:55

1,2071

практично безвідкатно - вертикально нагору 3,5 фігури

якщо ринок приймає односторонній консенсус, трапляються найнеймовірніші дива

ось чому тренд є зброєю масового винищення роздрібних трейдерів, що постійно шукають "разварот"

краще один-два рази безболісно отримати стопа на зламі тенденції, аніж з довгими муками висиджувати просадки по півроку-рік, зливаючи свій капітал.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10865
З нами з: 14.12.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 кві, 2021 12:21

щодо EUR/USD

єврик на 1-годинних інтервалах :

https://i.imgur.com/0oxun7U.png

видихається ? короткі перепочинки від контрольних корекційних зон - та знову нагору, не скінчено - або ж до зламу поточної тенденції
ЛОБ
 
Повідомлень: 10865
З нами з: 14.12.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:02

Блискавично ! ціна у зоні купівлі :

https://i.imgur.com/nGn78Zd.png

можна не мудруючи купити Євро з першого ж дотику до маржинальної зони
або дочекатися формування свого робочого патерну (за наведнеим на малюночку прикладом)

наша задачка спрощується до розрахунку торгового лота на вхід :
нам потрібно обмежитися ризиками у 1% (не більше) від капіталу на кожну чергову угоду та визначитися із розміром стопа у курсових пунктах (25-30 піпсів)

для умовних $10.000 на рахунку вартість стопа має бути завжди в межах $100

тож якщо робочий патерн дозволить поставити безпечний стоп у 50 піпсів, сума угоди $100 / 0,0050 (стоп у пунктах від курсу) = EUR20.000

вищий професійний пілотаж - пошук тіснішого розумного стопа, що дозволить при не змінних ризиках у $$$ підвищити позичкове маржинальне плече

наприклад, якщо сформований патерн дозволить вичепити ціну із стопом у 15-20 піпсів - у цьому варіянті торговий лот можна підвищити до $100 / 0,0020 = EUR50.000

і навпаки, ширший стоп у 100 піпсів обмежує лот сумою EUR10.000
($100 / 0,0100 = 10.000 базової валюти)
Востаннє редагувалось ЛОБ в Сер 21 кві, 2021 12:23, всього редагувалось 1 раз.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10865
З нами з: 14.12.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:14

для пошуку робочого патерну варто переходити на дрібніші інтервали, напкрилад у 15 хв.:

https://i.imgur.com/RZexzgD.png

поки нічого немає - треба спокійно почекати пару годин

я надаю перевагу тривалим патернам із кількома десятками свічечок, стиснутих максимально, щоб тіло свічки не давало трейдеру сторонніх шумів по "price action"
ЛОБ
 
Повідомлень: 10865
З нами з: 14.12.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 12:21

було б ідеально надщербити позначку 1,20 напередодні відкриття американської сесії - наторгувати-накопичити обсяги на низхідній корекції та зустріти додаткову ліквідність від трейдерів із США в діапазоні вигідних цін 1,2000-1,2035

у цьому коридорі й має сформуватися робочий патерн на (пере-)вхід у довжину

зниження ще нижче під 1,20 без належної позитивної реакції призведе до погіршення сигнаалів на купівлю - за такого розвитку динаміки я би утримався від активації лонгів
ЛОБ
 
Повідомлень: 10865
З нами з: 14.12.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 14:55

щодо EUR/USD

бачимо на екрані 1,2010
після дотику до 1,1998

ще трошки і патерн намалюється :

https://i.imgur.com/42CzQEr.png

головне те, що ціна призупинилася в очікуваному діапазоні - отже гравці активно торгують єврика ринковими ордерами, а якщо курс припинив зниження, то мова йде про відкуп

якщо зможу бути он-лайн, то сигнал на купівлю викладу наживо
відкладені ордери "buy limit" виставлятиму одразу після оновлення локального контрольного максимума.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10865
З нами з: 14.12.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 кві, 2021 15:44

без росту - ніяких лонгів

бо на денних інтервалах малюночок може розвиватися по низхідній корекції ще з пару фігур :

https://i.imgur.com/lAof8rQ.png
ЛОБ
 
Повідомлень: 10865
З нами з: 14.12.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 742743744745
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 7631, 7632, 7633
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
76320 198381385
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 16:19
Captain Obvious
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 3177, 3178, 3179
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 22:34
31789 3687199
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 16:16
_hunter
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2430, 2431, 2432
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24318 3283666
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 кві, 2021 16:11
yess

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94554)
21.04.2021 17:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron