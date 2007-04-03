можна не мудруючи купити Євро з першого ж дотику до маржинальної зони або дочекатися формування свого робочого патерну (за наведнеим на малюночку прикладом)
наша задачка спрощується до розрахунку торгового лота на вхід : нам потрібно обмежитися ризиками у 1% (не більше) від капіталу на кожну чергову угоду та визначитися із розміром стопа у курсових пунктах (25-30 піпсів)
для умовних $10.000 на рахунку вартість стопа має бути завжди в межах $100
тож якщо робочий патерн дозволить поставити безпечний стоп у 50 піпсів, сума угоди $100 / 0,0050 (стоп у пунктах від курсу) = EUR20.000
вищий професійний пілотаж - пошук тіснішого розумного стопа, що дозволить при не змінних ризиках у $$$ підвищити позичкове маржинальне плече
наприклад, якщо сформований патерн дозволить вичепити ціну із стопом у 15-20 піпсів - у цьому варіянті торговий лот можна підвищити до $100 / 0,0020 = EUR50.000
і навпаки, ширший стоп у 100 піпсів обмежує лот сумою EUR10.000 ($100 / 0,0100 = 10.000 базової валюти)
Востаннє редагувалось ЛОБ в Сер 21 кві, 2021 12:23, всього редагувалось 1 раз.
було б ідеально надщербити позначку 1,20 напередодні відкриття американської сесії - наторгувати-накопичити обсяги на низхідній корекції та зустріти додаткову ліквідність від трейдерів із США в діапазоні вигідних цін 1,2000-1,2035
у цьому коридорі й має сформуватися робочий патерн на (пере-)вхід у довжину
зниження ще нижче під 1,20 без належної позитивної реакції призведе до погіршення сигнаалів на купівлю - за такого розвитку динаміки я би утримався від активації лонгів
«довоенный» 2013 год стал, по сути, аналогом предвоенного 1913 года, который в советской экономической историографии стал базовым для экономических сравнений: показатели советских пятилеток сравнивались с показателями 1913-го – года пикового, на то время, развития страны. А мы теперь будем все сравнивать с 2013-м.