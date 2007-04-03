|
|
|
Валютный рынок в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:39
контрольні корекційні зони у дії - маржа покупців творить дива з курсом :https://i.imgur.com/tcRyPyS.png
(на 15-хвилинних інтервалах)https://i.imgur.com/Nu1x2Nx.png
(на 1-годинних)
подвійний відтиск та повторний тест досягнутих мінімумів - звичайна справа для накопичення обсягів, але сіль у тім, що покупці додали позицій на корекції та втрималися у ринку
ПС. до моїх стопів на ретесті залишалось 2-3 піпси.
-
ЛОБ
-
-
- Повідомлень: 10872
- З нами з: 14.12.09
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 1292 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:46
вдалий робочий тиждень закривається на хаях по Євро
1,2098
після символічного оновлення мінімумів до 1,1993
фіксуємо паперовий прибуток - забираємо гроші зі столу казино
до новий зустрічей у етері !
-
ЛОБ
-
-
- Повідомлень: 10872
- З нами з: 14.12.09
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 1292 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:11
порівняймо два малюночки :https://i.imgur.com/WlrD7MF.png
стоп нижче контрольної зони відпрацював своє
ПС. буває із стопами щастить - буває ні, на цей раз більше поталанило.
-
ЛОБ
-
-
- Повідомлень: 10872
- З нами з: 14.12.09
- Подякував: 192 раз.
- Подякували: 1292 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|31871
|3702393
|
|
|24441
|3297930
|
П'ят 23 кві, 2021 21:54
Витаха
|
|76448
|198448086
|
П'ят 23 кві, 2021 21:44
Успіх
|