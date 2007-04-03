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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 743744745746
Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:39

щодо EUR/USD

контрольні корекційні зони у дії - маржа покупців творить дива з курсом :

https://i.imgur.com/tcRyPyS.png
(на 15-хвилинних інтервалах)

https://i.imgur.com/Nu1x2Nx.png
(на 1-годинних)

подвійний відтиск та повторний тест досягнутих мінімумів - звичайна справа для накопичення обсягів, але сіль у тім, що покупці додали позицій на корекції та втрималися у ринку

ПС. до моїх стопів на ретесті залишалось 2-3 піпси.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:46

щодо EUR/USD

вдалий робочий тиждень закривається на хаях по Євро

1,2098

після символічного оновлення мінімумів до 1,1993
фіксуємо паперовий прибуток - забираємо гроші зі столу казино
до новий зустрічей у етері !
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:11

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Чет 22 кві, 2021 11:44 написав:точка входу за стрілочкою :
https://i.imgur.com/dqRrpJQ.png
стоп 30 піпсів.

порівняймо два малюночки :
https://i.imgur.com/WlrD7MF.png
стоп нижче контрольної зони відпрацював своє
ПС. буває із стопами щастить - буває ні, на цей раз більше поталанило.
ЛОБ
 
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  #<1 ... 743744745746
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