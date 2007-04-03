Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 23 кві, 2021 15:39
контрольні корекційні зони у дії - маржа покупців творить дива з курсом :
https://i.imgur.com/tcRyPyS.png
(на 15-хвилинних інтервалах)
https://i.imgur.com/Nu1x2Nx.png
(на 1-годинних)
подвійний відтиск та повторний тест досягнутих мінімумів - звичайна справа для накопичення обсягів, але сіль у тім, що покупці додали позицій на корекції та втрималися у ринку
ПС. до моїх стопів на ретесті залишалось 2-3 піпси.
ЛОБ
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 21:46
вдалий робочий тиждень закривається на хаях по Євро
1,2098 після символічного оновлення мінімумів до 1,1993 фіксуємо паперовий прибуток - забираємо гроші зі столу казино до новий зустрічей у етері !
ЛОБ
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Додано: П'ят 23 кві, 2021 22:11
ЛОБ Додано: Сер 21 кві, 2021 12:02 написав:
Блискавично ! ціна у зоні купівлі :
https://i.imgur.com/nGn78Zd.png
можна не мудруючи купити Євро з першого ж дотику до маржинальної зони
або дочекатися формування свого робочого патерну (за наведнеим на малюночку прикладом)
...
ЛОБ Додано: Сер 21 кві, 2021 12:14 написав:
для пошуку робочого патерну варто переходити на дрібніші інтервали, напкрилад у 15 хв.:
https://i.imgur.com/RZexzgD.png
поки нічого немає - треба спокійно почекати пару годин
я надаю перевагу тривалим патернам із кількома десятками свічечок, стиснутих максимально, щоб тіло свічки не давало трейдеру сторонніх шумів по "price action"
ЛОБ Додано: Сер 21 кві, 2021 12:21 написав:
було б ідеально надщербити позначку
1,20
напередодні відкриття американської сесії - наторгувати-накопичити обсяги на низхідній корекції та зустріти додаткову ліквідність від трейдерів із США в діапазоні вигідних цін 1,2000-1,2035
у цьому коридорі й має сформуватися робочий патерн на (пере-)вхід у довжину
зниження ще нижче під 1,20 без належної позитивної реакції призведе до погіршення сигнаалів на купівлю - за такого розвитку динаміки я би утримався від активації лонгів
ЛОБ Додано: Сер 21 кві, 2021 14:55 написав:
бачимо на екрані
1,2010
після дотику до
1,1998
ще трошки і патерн намалюється :
https://i.imgur.com/42CzQEr.png
головне те, що ціна призупинилася в очікуваному діапазоні - отже гравці активно торгують єврика ринковими ордерами, а якщо курс припинив зниження, то мова йде про відкуп
якщо зможу бути он-лайн, то сигнал на купівлю викладу наживо
відкладені ордери "buy limit" виставлятиму одразу після оновлення локального контрольного максимума.
ЛОБ Додано: Сер 21 кві, 2021 17:05 написав:
жвавий відскок на мериканскій сесії +30 піпсів - євро вчасно оживає :
https://i.imgur.com/TpaCWWe.png
*(порівняймо обидва малюночки)
обидва варіянти стають робочими, можна ризикувати хоч з поточної ціни
цілком консервативно та збалансовано - допочекатися на перепис контрольного максимума на
1,2044
до кінця дня
відтепер акцент винятково на розмірі стопа у пунктах.
порівняймо усі малюночки :
https://i.imgur.com/WlrD7MF.png
стоп нижче контрольної зони відпрацював своє
ПС. буває із стопами щастить - буває ні, на цей раз більше поталанило.
ЛОБ
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