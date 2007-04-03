поки нічого немає - треба спокійно почекати пару годин
я надаю перевагу тривалим патернам із кількома десятками свічечок, стиснутих максимально, щоб тіло свічки не давало трейдеру сторонніх шумів по "price action"
ЛОБ Додано: Сер 21 кві, 2021 12:21 написав:було б ідеально надщербити позначку 1,20 напередодні відкриття американської сесії - наторгувати-накопичити обсяги на низхідній корекції та зустріти додаткову ліквідність від трейдерів із США в діапазоні вигідних цін 1,2000-1,2035
у цьому коридорі й має сформуватися робочий патерн на (пере-)вхід у довжину
зниження ще нижче під 1,20 без належної позитивної реакції призведе до погіршення сигнаалів на купівлю - за такого розвитку динаміки я би утримався від активації лонгів
ЛОБ Додано: Сер 21 кві, 2021 14:55 написав:бачимо на екрані 1,2010 після дотику до 1,1998
чому не було спроб продати у шорт ? - тому що система не передбачає контр-трендових угод, анітрошки - ані на 30, ані на 50 піпсів
хоча ціна візуально начебто розверталася у корекцію й просилася "продай мене" ))
тому що система (скоріше безсистемність), що розрахована на пошук розвороту та торгівлю у корекцію, завжди статистично програватиме трендовій системі, що підпорядковується торгівлі у напрямку поточної тенденції
бажання-забаганки, інтуїція, "чуйка" - погані радники у торгівлі.