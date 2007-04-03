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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 744745746747
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:39

щодо EUR/USD

другий патерн у подарунок ))

https://i.imgur.com/FFYcolV.png

доливка у довжину другим траншем.
ЛОБ
 
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