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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 тра, 2021 15:39
другий патерн у подарунок ))https://i.imgur.com/FFYcolV.png
доливка у довжину другим траншем.
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