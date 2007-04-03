доливка у довжину другим траншем.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 05 тра, 2021 15:39
щодо EUR/USD
другий патерн у подарунок ))
доливка у довжину другим траншем.
Додано: Чет 06 тра, 2021 08:38
1,2013 після нічного дотику до 1,1993
бачу впевнений бай Євро у довжину прямо зараз по ринку
Додано: Чет 06 тра, 2021 16:18
свіженький максимум дня
1,2171
на цей раз вгадав : скажімо, просто поталанило ))
Додано: П'ят 07 тра, 2021 08:35
щодо EUR/USD
короткострокові гравці стають у шорт за (формально) ще діючою низхідною поточною тенденцію, котру я вважаю за краще просто ігнорувати :
можна розторгувати обидві ідеї з розумним стопом, але для виключення сторонніх шумів варто спиратися на ширший середньостроковий тренд
тож спробую утримати довжину ще тиждень.
Додано: П'ят 07 тра, 2021 16:57
Додано: П'ят 07 тра, 2021 17:26
1,2150
спрацював тейк від зони по 1,2145 (1/2 позицій) - на який вже й не розраховував сьогодні, вийшло добре $1 до $3+ (на 40 піпсів ризику 137 ппс профіту)
(малюночок учорашній, точки входу за стрілочками)
1 витриманий та збалансований трейд за тиждень забезпечує стабільний поступальний ріст еквіті.
Додано: П'ят 07 тра, 2021 20:41
Бичкам хотілося б остаточно зламати опір ведмедиків, щоб з Понеділка знову взятися за своє й викуповувати будь які відкати
а для цього треба лишень закриття над тижневою Контрольною Зоною - вище 1,2162 - щоб з'їсти усю варіяційну маржу продавців на СМЕ та змусити їх позакривати свої короткі позиції
денний максимум за сьогодні 1,2165 - тож немає нічого неможливого
якщо ж цього не станеться, й зону буде утримано, то можливо (але це не точно)) поміркуємо як продати вершечки на розширенні максимумів інтрадей, але це станеться не раніше Вівторка
по системі зараз бачу тільки бай.
Додано: Пон 10 тра, 2021 12:24
щодо EUR/USD
нагадую випадковому читачеві про найголовніше, що я хотів би донести
бо решту графіків з курсами вже за день-два можна викидати на смітник.
Додано: Вів 11 тра, 2021 08:43
Торгівельна ідея на купівлю EUR/CAD
прямо зараз по ринку :
за сформованим патерном, від контрольної корекційної зони
стоп на місці.
Додано: Вів 11 тра, 2021 08:51
щодо EUR/USD
1,2130
ні, Єврика не продаю
як би не чесалися руки.
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