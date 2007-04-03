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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 744745746747
Повідомлення Додано: Сер 05 тра, 2021 15:39

щодо EUR/USD

другий патерн у подарунок ))

https://i.imgur.com/FFYcolV.png

доливка у довжину другим траншем.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 08:38

1,2013 після нічного дотику до 1,1993

бачу впевнений бай Євро у довжину прямо зараз по ринку
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2021 16:18

свіженький максимум дня

1,2171

https://i.imgur.com/iQb8PrV.png
на цей раз вгадав : скажімо, просто поталанило ))
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 08:35

щодо EUR/USD

короткострокові гравці стають у шорт за (формально) ще діючою низхідною поточною тенденцію, котру я вважаю за краще просто ігнорувати :

https://i.imgur.com/M0Ubi4E.png

можна розторгувати обидві ідеї з розумним стопом, але для виключення сторонніх шумів варто спиратися на ширший середньостроковий тренд

тож спробую утримати довжину ще тиждень.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 16:57

  ЛОБ Додано: Чет 06 тра, 2021 16:18 написав:свіженький максимум дня

1,2171
помилково вказав курс 1,2171 - правильно було 1,2071
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 17:26

1,2150

спрацював тейк від зони по 1,2145 (1/2 позицій) - на який вже й не розраховував сьогодні, вийшло добре $1 до $3+ (на 40 піпсів ризику 137 ппс профіту)

https://i.imgur.com/WC2VErB.png
(малюночок учорашній, точки входу за стрілочками)

1 витриманий та збалансований трейд за тиждень забезпечує стабільний поступальний ріст еквіті.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 тра, 2021 20:41

Бичкам хотілося б остаточно зламати опір ведмедиків, щоб з Понеділка знову взятися за своє й викуповувати будь які відкати

а для цього треба лишень закриття над тижневою Контрольною Зоною - вище 1,2162 - щоб з'їсти усю варіяційну маржу продавців на СМЕ та змусити їх позакривати свої короткі позиції

денний максимум за сьогодні 1,2165 - тож немає нічого неможливого

якщо ж цього не станеться, й зону буде утримано, то можливо (але це не точно)) поміркуємо як продати вершечки на розширенні максимумів інтрадей, але це станеться не раніше Вівторка

по системі зараз бачу тільки бай.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 10 тра, 2021 12:24

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Сер 14 кві, 2021 21:14 написав:
на чому грунтується потенціал укріплелння Євро
проти Доляра США :

https://i.imgur.com/JXa61bJ.jpg

ріст інфляційних очікувань вже призвів до підвищення довгострокових ринкових ставок у USD, але ще не зачепив Єврозону

слабкий бакс, зростання цін на товарно-сировинних ринках та імпорт долярової інфляції по усьому Світові - це об'єктивна реальність, з якою має стикнутися і консервативний Монетарний Союз

нагадую випадковому читачеві про найголовніше, що я хотів би донести
бо решту графіків з курсами вже за день-два можна викидати на смітник.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:43

Торгівельна ідея на купівлю EUR/CAD

прямо зараз по ринку :

https://i.imgur.com/KaBSJ1K.png

за сформованим патерном, від контрольної корекційної зони
стоп на місці.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 тра, 2021 08:51

щодо EUR/USD

1,2130

ні, Єврика не продаю
як би не чесалися руки.
ЛОБ
 
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