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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 745746747748
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:11

щодо EUR/USD

після симовлічного оновлення локального максимум на 4 піпса до 1,2181 курс знову відійшов нижче на 60 пунктів

невдала спроба пошортити закінчилася б черговим стопом-невгадайкою

https://i.imgur.com/7o5Lznz.png

ринок дихає імпульсами - видихає корекціями : до висхідної тенденції нам потрібні тільки правильні точки входу із розумним стопом.
ЛОБ
 
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