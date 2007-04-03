невдала спроба пошортити закінчилася б черговим стопом-невгадайкою
ринок дихає імпульсами - видихає корекціями : до висхідної тенденції нам потрібні тільки правильні точки входу із розумним стопом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 тра, 2021 08:11
щодо EUR/USD
після симовлічного оновлення локального максимум на 4 піпса до 1,2181 курс знову відійшов нижче на 60 пунктів
невдала спроба пошортити закінчилася б черговим стопом-невгадайкою
ринок дихає імпульсами - видихає корекціями : до висхідної тенденції нам потрібні тільки правильні точки входу із розумним стопом.
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