невдала спроба пошортити закінчилася б черговим стопом-невгадайкою
ринок дихає імпульсами - видихає корекціями : до висхідної тенденції нам потрібні тільки правильні точки входу із розумним стопом.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 тра, 2021 08:11
щодо EUR/USD
після симовлічного оновлення локального максимум на 4 піпса до 1,2181 курс знову відійшов нижче на 60 пунктів
невдала спроба пошортити закінчилася б черговим стопом-невгадайкою
ринок дихає імпульсами - видихає корекціями : до висхідної тенденції нам потрібні тільки правильні точки входу із розумним стопом.
Додано: Сер 12 тра, 2021 17:29
1,2065
курс Єврика прошив першу контрольну корекційну зону взагалі без зупинки, не знайшоіши й натяку на підтримку покупців - тож знову маємо тільки комусь подякувати за прискорену перемотку нудної кінострічки, яку ми не одноразово бачили, події якої нам добре відомі ))
чекаємо курс біля наступної тижневої
нас цікавить призупинка, а далі патерн.
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