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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:00
щодо EUR/USD
1,2168
Додано: Вів 18 тра, 2021 09:30
щодо EUR/USD
тільки лонг, що частенько протирічить уявленню пересічного шпекуля про торівлю :
наш вітчизняний готівковий спекулянт набагато хитріший, він обов'язково продаватиме на "хаях" у контратренд, щоб потім місяцями сидіти під водою й рвати волосся, де воно ще залишилося.
Додано: Вів 18 тра, 2021 16:29
знову оновлення локальних максимумів (з 25 лютого) та відхід на пару десятків пунктів :
1,2234
контрольні корекційні зони перебудовуються вище, ризики різких коливань у обидві сторони також зростають, тож технічний трейдер спокійно спостерігає за курсовим шоу без належних сигналів і без позицій.
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