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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 746747748749
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:00

щодо EUR/USD

1,2168
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:30

щодо EUR/USD

тільки лонг, що частенько протирічить уявленню пересічного шпекуля про торівлю :

https://i.imgur.com/SColync.png - 1,2197

наш вітчизняний готівковий спекулянт набагато хитріший, він обов'язково продаватиме на "хаях" у контратренд, щоб потім місяцями сидіти під водою й рвати волосся, де воно ще залишилося.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:29

знову оновлення локальних максимумів (з 25 лютого) та відхід на пару десятків пунктів :

1,2234

контрольні корекційні зони перебудовуються вище, ризики різких коливань у обидві сторони також зростають, тож технічний трейдер спокійно спостерігає за курсовим шоу без належних сигналів і без позицій.
ЛОБ
 
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