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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 746747748749
Повідомлення Додано: Пон 17 тра, 2021 13:00

щодо EUR/USD

1,2168
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 09:30

щодо EUR/USD

тільки лонг, що частенько протирічить уявленню пересічного шпекуля про торівлю :

https://i.imgur.com/SColync.png - 1,2197

наш вітчизняний готівковий спекулянт набагато хитріший, він обов'язково продаватиме на "хаях" у контратренд, щоб потім місяцями сидіти під водою й рвати волосся, де воно ще залишилося.
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Повідомлення Додано: Вів 18 тра, 2021 16:29

знову оновлення локальних максимумів (з 25 лютого) та відхід на пару десятків пунктів :

1,2234

контрольні корекційні зони перебудовуються вище, ризики різких коливань у обидві сторони також зростають, тож технічний трейдер спокійно спостерігає за курсовим шоу без позицій якщо належних сигналів ще немає.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:07

Щодо Індексу Доляра (DXY)

  ЛОБ Додано: П'ят 12 лют, 2021 10:34 написав:Переглядаючи різноманітні графіки звернув увагу на індекс Доляра США
на 4-годинних інтервалах чітко видно сигнали на зміцнення бакса :

https://i.imgur.com/qO8qQTO.png

зростання інфляційних очікувань мають розбитися об скалу твердих намірів Федрезерву контролювати криву % доходностей та утримувати короткострокові % ставки на існуючих рівнях біля 0%

тож маємо обмежитися не тривалою фазою корекційного укріплення бакса.
ПС. це не мій прогноз, а можливий сценарій, ще не підтверджений.

Що сталося насправді за 3 місяці :

https://i.imgur.com/KfTablt.png

зазвичай усі події розтягуються у часі, курсові коливання мають більшу інерцію, а на графіках просто не вистачає місця для творчості ))

Сіль : спрацювавли економічні фактори та очікування не змінної монетарної політики ФРС США, тож і за стрілочки на малюночках червоніти не приходиться.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 тра, 2021 09:49

щодо EUR/USD

Ще один важливий та показовий прогноз !
  ЛОБ Додано: Сер 27 січ, 2021 18:46 написав:Актуалізація технічного малюночку на 1-годинних інтервалах :

https://i.imgur.com/aAXfJsM.png

скоріше актуалізаця шумів та протиріч.

аналіз курсових подій з кінця 2020 року з коментарями на графіку :

https://i.imgur.com/6viXB5G.png <=== (гаряче !!!)

подібні аномалії всупереч будь яких теорій ТА стали буденним явищем
валютний ринок ускладнюється з кожним, стає геть не передбачуваним та подібним до гри у казіно.
ЛОБ
 
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  #<1 ... 746747748749
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