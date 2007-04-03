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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 тра, 2021 13:00
щодо EUR/USD
1,2168
Додано: Вів 18 тра, 2021 09:30
щодо EUR/USD
тільки лонг, що частенько протирічить уявленню пересічного шпекуля про торівлю :
наш вітчизняний готівковий спекулянт набагато хитріший, він обов'язково продаватиме на "хаях" у контратренд, щоб потім місяцями сидіти під водою й рвати волосся, де воно ще залишилося.
Додано: Вів 18 тра, 2021 16:29
знову оновлення локальних максимумів (з 25 лютого) та відхід на пару десятків пунктів :
1,2234
контрольні корекційні зони перебудовуються вище, ризики різких коливань у обидві сторони також зростають, тож технічний трейдер спокійно спостерігає за курсовим шоу без позицій якщо належних сигналів ще немає.
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:07
Щодо Індексу Доляра (DXY)
Що сталося насправді за 3 місяці :
зазвичай усі події розтягуються у часі, курсові коливання мають більшу інерцію, а на графіках просто не вистачає місця для творчості ))
Сіль : спрацювавли економічні фактори та очікування не змінної монетарної політики ФРС США, тож і за стрілочки на малюночках червоніти не приходиться.
Додано: Сер 19 тра, 2021 09:49
щодо EUR/USD
Ще один важливий та показовий прогноз !
аналіз курсових подій з кінця 2020 року з коментарями на графіку :
подібні аномалії всупереч будь яких теорій ТА стали буденним явищем
валютний ринок ускладнюється з кожним, стає геть не передбачуваним та подібним до гри у казіно.
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