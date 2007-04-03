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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 тра, 2021 08:53
зазвичай перші тейки у інтрадейщиків спрацьовують на оновленні локальних екстремумів
я не ставив ближні лімітники, бо розраховую на трішки більше
реалістично побачити згодом і 1,2555
ніхто в шию не гонить, можна й ризикнути
відтепер ми ризикуємо паперовим профітом, а не стартовим капіталом.
Додано: Сер 26 тра, 2021 09:17
щодо EUR/USD
хтось шукає точки на продаж - та проблеми на свою голову :
професійні трейдери завжди шукають точки на вхід у напрямку дійсної тенденції
тренд має витягнути у профіт навіть не зовсім вдалі позиції, а здавалось вдалі у контра-тренд все одно призведуть до втрат.
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