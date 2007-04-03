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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 749750751752
Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 08:49

1,2251
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 тра, 2021 08:53

зазвичай перші тейки у інтрадейщиків спрацьовують на оновленні локальних екстремумів

я не ставив ближні лімітники, бо розраховую на трішки більше

реалістично побачити згодом і 1,2555
ніхто в шию не гонить, можна й ризикнути

відтепер ми ризикуємо паперовим профітом, а не стартовим капіталом.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10946
З нами з: 14.12.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1306 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 тра, 2021 09:17

щодо EUR/USD

хтось шукає точки на продаж - та проблеми на свою голову :

https://i.imgur.com/xIcZWSG.png

професійні трейдери завжди шукають точки на вхід у напрямку дійсної тенденції
тренд має витягнути у профіт навіть не зовсім вдалі позиції, а здавалось вдалі у контра-тренд все одно призведуть до втрат.
ЛОБ
 
Повідомлень: 10946
З нами з: 14.12.09
Подякував: 192 раз.
Подякували: 1306 раз.
 
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  #<1 ... 749750751752
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