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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 750751752753
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 14:43

щодо EUR/USD

технічний сетап на купівлю:

https://i.imgur.com/TzU7FRj.png
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:14

щодо EUR/USD

кукели ласують нашими (правильними) стопами :

https://i.imgur.com/I7ZrHyc.png

"розводняк" - частина роботи казино форекс.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:01

щодо EUR/USD

Що робити далі ?

Принципово нічого суттєво не змінилося :

винесли з ринку покупців із маржинальним плечем 1 до 2, але гравці без плеча залишаються у грі - тижнева контрольна зона залишилася недоторканою,

попри зміни поточної тенденції на низхідну ширший середньостроковий висхідний тренд продовжує діяти (з Березня 2020),

сьогодні виходить важлива стата з ринку праці США і на ній очікується висока мінливість котирувань та спекуляцій

займаємо зручні місця на паркані до з'ясування, хто розумніший чи найспритніший, а з понеділка знову шукатимемо як приєднатися до тренду

позитивного для Євро.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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