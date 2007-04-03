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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 чер, 2021 14:43
щодо EUR/USD
технічний сетап на купівлю:
Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:14
щодо EUR/USD
кукели ласують нашими (правильними) стопами :
"розводняк" - частина роботи казино форекс.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:01
щодо EUR/USD
Що робити далі ?
Принципово нічого суттєво не змінилося :
винесли з ринку покупців із маржинальним плечем 1 до 2, але гравці без плеча залишаються у грі - тижнева контрольна зона залишилася недоторканою,
попри зміни поточної тенденції на низхідну ширший середньостроковий висхідний тренд продовжує діяти (з Березня 2020),
сьогодні виходить важлива стата з ринку праці США і на ній очікується висока мінливість котирувань та спекуляцій
займаємо зручні місця на паркані до з'ясування, хто розумніший чи найспритніший, а з понеділка знову шукатимемо як приєднатися до тренду
позитивного для Євро.
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