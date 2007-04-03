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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 750751752753
Повідомлення Додано: Сер 02 чер, 2021 14:43

щодо EUR/USD

технічний сетап на купівлю:

https://i.imgur.com/TzU7FRj.png
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:14

щодо EUR/USD

кукели ласують нашими (правильними) стопами :

https://i.imgur.com/I7ZrHyc.png

"розводняк" - частина роботи казино форекс.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:01

щодо EUR/USD

Що робити далі ?

Принципово нічого суттєво не змінилося :

винесли з ринку покупців із маржинальним плечем 1 до 2, але гравці без плеча залишаються у грі - тижнева контрольна зона залишилася недоторканою,

попри зміни поточної тенденції на низхідну ширший середньостроковий висхідний тренд продовжує діяти (з Березня 2020),

сьогодні виходить важлива стата з ринку праці США і на ній очікується висока мінливість котирувань та спекуляцій

займаємо зручні місця на паркані до з'ясування, хто розумніший чи найспритніший, а з понеділка знову шукатимемо як приєднатися до тренду

позитивного для Євро.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 10:48

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:14 написав:кукели ласують нашими (правильними) стопами :

https://i.imgur.com/I7ZrHyc.png
...

нагадую, Понеділок зазвичай ще один вихідний у трейдера, коли він просто дивиться на графіки, аналізує минулі події, або щось читає зовсім не профільне

для прийняття виважених рішень мені потрібен тест тижневої (блакитної) контрольної маржинальної зони для гравців без плеча

якщо на ній покупці додадуть позицій та нової маржі - корекційний рівень буде утримано, а ціна повернеться до висхідної тенденції, у протилежному випадку - якщо ж переважать продавці, то ціна зламає контрольний рівень та піде ще нижче.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2021 10:51

отже, уся увага до діапазону 1,2092 - 1,2077
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 чер, 2021 09:39

щодо EUR/USD

робочі плани на купівлю єврика :

https://i.imgur.com/oy7IYyF.png - курс спот на момент 1,2182

пропоную ігнорувати низхідну поточну тенденцію та шукати точки входу у довжину на повторному тесті тижневої маржинальної зони, або вже після зламу тенденції на висхідну при закріпленні вище 1,2200.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:44

Стрімке падіння єврика з 1,2190 до до 1,2123 схоже на експроприацію довгих позицій перед поверненям до впевненої висхідної динаміки

це більше про хаотичну ринкову волатильність аніж про тренд.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:49

чудовий урок британської англійської :

Is the US dollar at risk of collapse?
https://www.youtube.com/watch?v=c-bZCIrnBmA
ЛОБ
 
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