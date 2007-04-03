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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 02 чер, 2021 14:43
щодо EUR/USD
технічний сетап на купівлю:
Додано: П'ят 04 чер, 2021 10:14
щодо EUR/USD
кукели ласують нашими (правильними) стопами :
"розводняк" - частина роботи казино форекс.
Додано: П'ят 04 чер, 2021 11:01
щодо EUR/USD
Що робити далі ?
Принципово нічого суттєво не змінилося :
винесли з ринку покупців із маржинальним плечем 1 до 2, але гравці без плеча залишаються у грі - тижнева контрольна зона залишилася недоторканою,
попри зміни поточної тенденції на низхідну ширший середньостроковий висхідний тренд продовжує діяти (з Березня 2020),
сьогодні виходить важлива стата з ринку праці США і на ній очікується висока мінливість котирувань та спекуляцій
займаємо зручні місця на паркані до з'ясування, хто розумніший чи найспритніший, а з понеділка знову шукатимемо як приєднатися до тренду
позитивного для Євро.
Додано: Пон 07 чер, 2021 10:48
щодо EUR/USD
нагадую, Понеділок зазвичай ще один вихідний у трейдера, коли він просто дивиться на графіки, аналізує минулі події, або щось читає зовсім не профільне
для прийняття виважених рішень мені потрібен тест тижневої (блакитної) контрольної маржинальної зони для гравців без плеча
якщо на ній покупці додадуть позицій та нової маржі - корекційний рівень буде утримано, а ціна повернеться до висхідної тенденції, у протилежному випадку - якщо ж переважать продавці, то ціна зламає контрольний рівень та піде ще нижче.
Додано: Сер 09 чер, 2021 09:39
щодо EUR/USD
робочі плани на купівлю єврика :
пропоную ігнорувати низхідну поточну тенденцію та шукати точки входу у довжину на повторному тесті тижневої маржинальної зони, або вже після зламу тенденції на висхідну при закріпленні вище 1,2200.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 14:44
Стрімке падіння єврика з 1,2190 до до 1,2123 схоже на експроприацію довгих позицій перед поверненям до впевненої висхідної динаміки
це більше про хаотичну ринкову волатильність аніж про тренд.
Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:49
чудовий урок британської англійської :
Is the US dollar at risk of collapse?
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