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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 751752753754
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 10:55

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 07 чер, 2021 10:51 написав:отже, уся увага до діапазону 1,2092 - 1,2077

  ЛОБ Додано: Сер 09 чер, 2021 09:39 написав:робочі плани на купівлю єврика :

https://i.imgur.com/oy7IYyF.png - курс спот на момент 1,2182

пропоную ігнорувати низхідну поточну тенденцію та шукати точки входу у довжину на повторному тесті тижневої маржинальної зони, або вже після зламу тенденції на висхідну при закріпленні вище 1,2200.

робочі плани на купівлю єврика - не змінилися :

https://i.imgur.com/liJ53Wl.png

саме основний потенційно найприбутковіший план залишається у дії.
ЛОБ
 
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