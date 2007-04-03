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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 14 чер, 2021 10:55
ЛОБ Додано: Пон 07 чер, 2021 10:51 написав:
отже, уся увага до діапазону 1,2092 - 1,2077
ЛОБ Додано: Сер 09 чер, 2021 09:39 написав:
робочі плани на купівлю єврика :https://i.imgur.com/oy7IYyF.png
- курс спот на момент 1,2182
пропоную ігнорувати низхідну поточну тенденцію та шукати точки входу у довжину на повторному тесті тижневої маржинальної зони, або вже після зламу тенденції на висхідну при закріпленні вище 1,2200
.
робочі плани на купівлю єврика - не змінилися :https://i.imgur.com/liJ53Wl.png
саме основний потенційно найприбутковіший план залишається у дії.
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ЛОБ
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