buratinyo написав:ЛОБ, дружище. Обрати внимание на серебро, пожалуйста. Что там с ним происходит? ...
ЛОБ Додано: Сер 31 бер, 2021 18:30 написав:випадковий діп на Золоті та Сріблі використано по-господарськи : ліквідовано чергову пачку франклінів
зазначу, відхилення реальних цін вітчизняного фізичного ринку від паперового міжбанку складає близько +6% для XAU (на зливках 50 та 100 грам) та +10% для XAG (на зливках 500-1.000 грам)
Платини у наших банках взагалі немає
є велике бажання щоб цей діп протримався ще пару тижнів до надходження чергової партії свіжонадрукованих франклінів.
ЛОБ Додано: Сер 14 кві, 2021 20:57 написав:... я особисто хотів би щоб ціна на Срібло протрималася на поточному рівні навколо паперової ціни $25,00 ще бодай з місяць, бо не всі інвестори встигли завести гроші та сформувати довгі позиції на купівлю
поточні ціни на фізметал залишаються дуже привабливими : 23,00 гривні за 1 грам - за "чистоту" у гранулах ($822 за 1 кг) 24,00 грн - банківські зливки по 250 грам ($26,70 за 1 унцію).
ЛОБ Додано: Пон 31 тра, 2021 12:45 написав:продовжуємо купувати Срібло за Гривню, Євро та доляр США невідкладно прямо зараз по ринку та з імовірних відкатів. практично не зупиняючись ))
ЛОБ Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:23 написав:Я особисто вважаю купівлю Срібла (XAG за USD, EUR або UAH) - як у фізичних металевих зливках, так і у "паперових" позиціях на безготівкових маржинальних рахунках
найкращою насьогодні інвестицією у своє майбутнє
цілі росту Срібла простягаються наабагато вище позначки у $50
цілком імовірно за найближчі 3-5 років ми побачимо ціну й вище $100
поточна ринкова ціна взагалі не має якогось значення - $25 чи $30 - срібло треба купувати щомісяця на увесь вільний позитивний кеш-флоу.