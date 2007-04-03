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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 751752753754
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 10:55

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 07 чер, 2021 10:51 написав:отже, уся увага до діапазону 1,2092 - 1,2077

  ЛОБ Додано: Сер 09 чер, 2021 09:39 написав:робочі плани на купівлю єврика :

https://i.imgur.com/oy7IYyF.png - курс спот на момент 1,2182

пропоную ігнорувати низхідну поточну тенденцію та шукати точки входу у довжину на повторному тесті тижневої маржинальної зони, або вже після зламу тенденції на висхідну при закріпленні вище 1,2200.

робочі плани на купівлю єврика - не змінилися :

https://i.imgur.com/liJ53Wl.png

саме основний потенційно найприбутковіший план залишається у дії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:56

Срібло XAG/USD

  buratinyo написав:ЛОБ, дружище. Обрати внимание на серебро, пожалуйста. Что там с ним происходит?
...

  ЛОБ Додано: Сер 31 бер, 2021 18:30 написав:випадковий діп на Золоті та Сріблі використано по-господарськи : ліквідовано чергову пачку франклінів

зазначу, відхилення реальних цін вітчизняного фізичного ринку від паперового міжбанку складає близько +6% для XAU (на зливках 50 та 100 грам) та +10% для XAG (на зливках 500-1.000 грам)

Платини у наших банках взагалі немає

є велике бажання щоб цей діп протримався ще пару тижнів до надходження чергової партії свіжонадрукованих франклінів.

  ЛОБ Додано: Сер 14 кві, 2021 20:57 написав:...
я особисто хотів би щоб ціна на Срібло протрималася на поточному рівні навколо паперової ціни $25,00 ще бодай з місяць, бо не всі інвестори встигли завести гроші та сформувати довгі позиції на купівлю

поточні ціни на фізметал залишаються дуже привабливими :
23,00 гривні за 1 грам - за "чистоту" у гранулах ($822 за 1 кг)
24,00 грн - банківські зливки по 250 грам ($26,70 за 1 унцію).

  ЛОБ Додано: Пон 31 тра, 2021 12:45 написав:продовжуємо купувати Срібло за Гривню, Євро та доляр США
невідкладно прямо зараз по ринку та з імовірних відкатів. практично не зупиняючись ))

  ЛОБ Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:23 написав:Я особисто вважаю купівлю Срібла (XAG за USD, EUR або UAH) - як у фізичних металевих зливках, так і у "паперових" позиціях на безготівкових маржинальних рахунках

найкращою насьогодні інвестицією у своє майбутнє

цілі росту Срібла простягаються наабагато вище позначки у $50

цілком імовірно за найближчі 3-5 років ми побачимо ціну й вище $100

поточна ринкова ціна взагалі не має якогось значення - $25 чи $30 - срібло треба купувати щомісяця на увесь вільний позитивний кеш-флоу.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:57

щодо EUR/USD

черговий зрежисований кукелами водевіль про силу бакса - якраз у той момент, коли мала статися чергова акція його оголеного камінгаута - не залишає простору для геройства

тижнева контрольна зона прошита донизу без якихось натяків на підтримку

спостерігаємо за карколомним падінням єврика поза ринком.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:12

підсумки засідання ФРС : оічкувані 2 підвищення базової ставки по баксу у 2023 році - себто більше ніж через 1,5 роки колись у майбутньому зірвали валютний ринок геть із завісів

+ посипалися зі страху дорогоцінні метали

це якийсь дешевий фарс, невже на бондових гравців із розумними грошима оця маячня так сильно вплинула ???

ринки давно перестали функціонувати раціонально - але зараз усе остаточно перетворилося на казино

постійні втручання центробанків у ринковий механізм ціноутворення призводять до руйнації базових підвалин "правильного" ефективного капіталізму

інвесторові дозволяється робити тільки те, що відповідає тимчасовим кон'юнктурним цілям центробанків та політикам ри владі : купувати переоцінені акції та збільшувати споживання у кредит.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:21

мене особисто падіння Єврика та мажорів взагалі ніяк не зачепило - просто не маю відкритих валютних позицій, а у день оголошення по ставках зазвичай відпочиваю 1 додатковий день

але з нищівної динаміки на графіках легко уявити, які руйнівні події сталися на форексі лишень за лічені хвилини

шоу має продовжуватися - нехай осяде пил і ми повернемося до тверезої оцінки наслідків "історичного" засідання ФРС США.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:28

Принципово моє бачення позитивних перспектив висхідного трендового просування Євро та мажорів не змінилося - цілком імовірно доляр США дуже скоро має знову повернутися до низхідної динаміки.
ЛОБ
 
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