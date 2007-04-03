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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 751752753754
Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 10:55

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 07 чер, 2021 10:51 написав:отже, уся увага до діапазону 1,2092 - 1,2077

  ЛОБ Додано: Сер 09 чер, 2021 09:39 написав:робочі плани на купівлю єврика :

https://i.imgur.com/oy7IYyF.png - курс спот на момент 1,2182

пропоную ігнорувати низхідну поточну тенденцію та шукати точки входу у довжину на повторному тесті тижневої маржинальної зони, або вже після зламу тенденції на висхідну при закріпленні вище 1,2200.

робочі плани на купівлю єврика - не змінилися :

https://i.imgur.com/liJ53Wl.png

саме основний потенційно найприбутковіший план залишається у дії.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 чер, 2021 15:56

Срібло XAG/USD

  buratinyo написав:ЛОБ, дружище. Обрати внимание на серебро, пожалуйста. Что там с ним происходит?
...

  ЛОБ Додано: Сер 31 бер, 2021 18:30 написав:випадковий діп на Золоті та Сріблі використано по-господарськи : ліквідовано чергову пачку франклінів

зазначу, відхилення реальних цін вітчизняного фізичного ринку від паперового міжбанку складає близько +6% для XAU (на зливках 50 та 100 грам) та +10% для XAG (на зливках 500-1.000 грам)

Платини у наших банках взагалі немає

є велике бажання щоб цей діп протримався ще пару тижнів до надходження чергової партії свіжонадрукованих франклінів.

  ЛОБ Додано: Сер 14 кві, 2021 20:57 написав:...
я особисто хотів би щоб ціна на Срібло протрималася на поточному рівні навколо паперової ціни $25,00 ще бодай з місяць, бо не всі інвестори встигли завести гроші та сформувати довгі позиції на купівлю

поточні ціни на фізметал залишаються дуже привабливими :
23,00 гривні за 1 грам - за "чистоту" у гранулах ($822 за 1 кг)
24,00 грн - банківські зливки по 250 грам ($26,70 за 1 унцію).

  ЛОБ Додано: Пон 31 тра, 2021 12:45 написав:продовжуємо купувати Срібло за Гривню, Євро та доляр США
невідкладно прямо зараз по ринку та з імовірних відкатів. практично не зупиняючись ))

  ЛОБ Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:23 написав:Я особисто вважаю купівлю Срібла (XAG за USD, EUR або UAH) - як у фізичних металевих зливках, так і у "паперових" позиціях на безготівкових маржинальних рахунках

найкращою насьогодні інвестицією у своє майбутнє

цілі росту Срібла простягаються наабагато вище позначки у $50

цілком імовірно за найближчі 3-5 років ми побачимо ціну й вище $100

поточна ринкова ціна взагалі не має якогось значення - $25 чи $30 - срібло треба купувати щомісяця на увесь вільний позитивний кеш-флоу.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 10:57

щодо EUR/USD

черговий зрежисований кукелами водевіль про силу бакса - якраз у той момент, коли мала статися чергова акція його оголеного камінгаута - не залишає простору для геройства

тижнева контрольна зона прошита донизу без якихось натяків на підтримку

спостерігаємо за карколомним падінням єврика поза ринком.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:12

підсумки засідання ФРС : оічкувані 2 підвищення базової ставки по баксу у 2023 році - себто більше ніж через 1,5 роки колись у майбутньому зірвали валютний ринок геть із завісів

+ посипалися зі страху дорогоцінні метали

це якийсь дешевий фарс, невже на бондових гравців із розумними грошима оця маячня так сильно вплинула ???

ринки давно перестали функціонувати раціонально - але зараз усе остаточно перетворилося на казино

постійні втручання центробанків у ринковий механізм ціноутворення призводять до руйнації базових підвалин "правильного" ефективного капіталізму

інвесторові дозволяється робити тільки те, що відповідає тимчасовим кон'юнктурним цілям центробанків та політикам ри владі : купувати переоцінені акції та збільшувати споживання у кредит.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:21

мене особисто падіння Єврика та мажорів взагалі ніяк не зачепило - просто не маю відкритих валютних позицій, а у день оголошення по ставках зазвичай відпочиваю 1 додатковий день

але з нищівної динаміки на графіках легко уявити, які руйнівні події сталися на форексі лишень за лічені хвилини

шоу має продовжуватися - нехай осяде пил і ми повернемося до тверезої оцінки наслідків "історичного" засідання ФРС США.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 11:28

Принципово моє бачення позитивних перспектив висхідного трендового просування Євро та мажорів не змінилося - цілком імовірно доляр США дуже скоро має знову повернутися до низхідної динаміки

АЛЕ. після такого потужного зливу купувати євро зараз просто заборонено
повторні спроби продавати курс нижче за поточною тенденцією поглинуть будь які стопи та призведуть до невиправданих збитків

тож спокійно спостерігаємо за розвитком технічного малюночку : очікуваний розворот ми спочатку побачимо на графіках.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 13:20

щодо EUR/USD

мінімум за сьогодні 1,1926 - має оновлення учорашнього мінімуму 1,1991
нагадаю, рішення комітету по ставках ФРС США ми зустрічали на рівні 1,2115-1,2120
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 чер, 2021 18:32

  ЛОБ написав:Принципово моє бачення позитивних перспектив висхідного трендового просування Євро та мажорів не змінилося - цілком імовірно доляр США дуже скоро має знову повернутися до низхідної динаміки

АЛЕ. після такого потужного зливу купувати євро зараз просто заборонено
повторні спроби продавати курс нижче за поточною тенденцією поглинуть будь які стопи та призведуть до невиправданих збитків

тож спокійно спостерігаємо за розвитком технічного малюночку : очікуваний розворот ми спочатку побачимо на графіках.

Не знаю, ЛОБ, дружище. На графике по евро, серебру и т.п. рисуется идеальная фигура разворота - как там она называется "Перевернутая Чаша", если не ошибаюсь. Пользы от нее по мне мало, самое лучшее было продать все на донышке, но пока оно не нарисуется не поймешь ничего. А когда нарисовалось, то уже и поздно продавать. :mrgreen:
buratinyo
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