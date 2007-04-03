buratinyo написав:ЛОБ, дружище. Обрати внимание на серебро, пожалуйста. Что там с ним происходит? ...
ЛОБ Додано: Сер 31 бер, 2021 18:30 написав:випадковий діп на Золоті та Сріблі використано по-господарськи : ліквідовано чергову пачку франклінів
зазначу, відхилення реальних цін вітчизняного фізичного ринку від паперового міжбанку складає близько +6% для XAU (на зливках 50 та 100 грам) та +10% для XAG (на зливках 500-1.000 грам)
Платини у наших банках взагалі немає
є велике бажання щоб цей діп протримався ще пару тижнів до надходження чергової партії свіжонадрукованих франклінів.
ЛОБ Додано: Сер 14 кві, 2021 20:57 написав:... я особисто хотів би щоб ціна на Срібло протрималася на поточному рівні навколо паперової ціни $25,00 ще бодай з місяць, бо не всі інвестори встигли завести гроші та сформувати довгі позиції на купівлю
поточні ціни на фізметал залишаються дуже привабливими : 23,00 гривні за 1 грам - за "чистоту" у гранулах ($822 за 1 кг) 24,00 грн - банківські зливки по 250 грам ($26,70 за 1 унцію).
ЛОБ Додано: Пон 31 тра, 2021 12:45 написав:продовжуємо купувати Срібло за Гривню, Євро та доляр США невідкладно прямо зараз по ринку та з імовірних відкатів. практично не зупиняючись ))
ЛОБ Додано: П'ят 11 чер, 2021 15:23 написав:Я особисто вважаю купівлю Срібла (XAG за USD, EUR або UAH) - як у фізичних металевих зливках, так і у "паперових" позиціях на безготівкових маржинальних рахунках
найкращою насьогодні інвестицією у своє майбутнє
цілі росту Срібла простягаються наабагато вище позначки у $50
цілком імовірно за найближчі 3-5 років ми побачимо ціну й вище $100
поточна ринкова ціна взагалі не має якогось значення - $25 чи $30 - срібло треба купувати щомісяця на увесь вільний позитивний кеш-флоу.
ЛОБ написав:Принципово моє бачення позитивних перспектив висхідного трендового просування Євро та мажорів не змінилося - цілком імовірно доляр США дуже скоро має знову повернутися до низхідної динаміки
АЛЕ. після такого потужного зливу купувати євро зараз просто заборонено повторні спроби продавати курс нижче за поточною тенденцією поглинуть будь які стопи та призведуть до невиправданих збитків
тож спокійно спостерігаємо за розвитком технічного малюночку : очікуваний розворот ми спочатку побачимо на графіках.
Не знаю, ЛОБ, дружище. На графике по евро, серебру и т.п. рисуется идеальная фигура разворота - как там она называется "Перевернутая Чаша", если не ошибаюсь. Пользы от нее по мне мало, самое лучшее было продать все на донышке, но пока оно не нарисуется не поймешь ничего. А когда нарисовалось, то уже и поздно продавать.
цінові коливання настільки не передбачувані та абсурдні, що стверджувати щось напевно спираючись винятково на сам технічний графік не має ніякого сенсу
у період невизначеності варто просуватись за приладами навігації : економічні показники (у порівннянні США-Єврозона), динаміка емісії державного боргу, інфляційні статистика та очікування, розрахунки курсів валют за ПКС (паритетом купівельної спромжності)
я не схильний змінювати свої висновки та припущення тільки через курсову волатильність