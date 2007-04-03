тож тактичний план залишився без змін : ігноруємо низхідну поточну тенденцію, чекаємо на активний ріст та злам тенденції на висхідну, щоб потім стати з першого ж корекційного відкату на купівлю у довжину
ПС. загалом різка негативна динаміка після засідання ФРС США має стати яскравим прикладом "over-reaction" - надмірної та не обгрунтованої реакції гравців на пустопорожні заяви офіційних монетарщиків.
ЛОБ написав:ПС. загалом різка негативна динаміка після засідання ФРС США має стати яскравим прикладом "over-reaction" - надмірної та не обгрунтованої реакції гравців на пустопорожні заяви офіційних монетарщиків.
а по-моему, заявления монетарщиков не имели никакого значения в последнем случае с резким ростом доллара ко всем другим активам.
Основанием для движения доллара стала встреча Трампа и Путина, в результате которой Трамп показал уверенность в своей правоте, что воспринялось валютчиками как сигнал для роста доллара.
В этом случае учетные ставки по каждой валюте не имеют никакого смысла. Против толпы курс не попрет.