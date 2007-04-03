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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 752753754755
Повідомлення Додано: Вів 22 чер, 2021 13:23

щодо EUR/USD

маємо перші сигнали на призупинку низхідної динаміки :

https://i.imgur.com/3FzTDyR.png

ціна закриття за учора перевершила ціну закриття двох попередніх днів

двано не прихильник торгувати "price action" та роздивлятися у мікроском характер окремих свічок, але учорашня денна свічечка є нічим іншим як "бичим" поглинанням

скромненько - але усе ж поглинання падіння за попередній день

для впевненості у купівлі нам треба ще вище - бажано щоб сьогодні ціна закрилася над 1,1944 та зламала поточну низхідну тенденцію

тільки тоді з відкату спробуємо спланувати точку на вхід.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 чер, 2021 10:39

максимум за учора 1,1952 - закриття сесії 1,1941
спот на екрані 1,1940 - після ранкового мінімуму 1,1911

низхідну тенденцію ще не зламано, але імовірність її зламу підвищилася
і хоч Євро сходив точнісінько за стрілочками з вчорашнього малюночку ніяких передчасних угод на купівлю не було

обережність вимагає надійних сигналів, тож виважений вхід має бути після впевненого росту, що змінить тенденцію на висхідну - з першого ж відкату.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:32

щодо EUR/USD

увесь тиждень на форексі пройшов в очікуваннях поза ринком по Євро

попри оновлення максимуму тижня до 1,1970 покупці так і не спромоглися на закриття хоч одного торгового дня вище 1,1944

https://i.imgur.com/oI85L3x.png

тож тактичний план залишився без змін : ігноруємо низхідну поточну тенденцію, чекаємо на активний ріст та злам тенденції на висхідну, щоб потім стати з першого ж корекційного відкату на купівлю у довжину

ПС. загалом різка негативна динаміка після засідання ФРС США має стати яскравим прикладом "over-reaction" - надмірної та не обгрунтованої реакції гравців на пустопорожні заяви офіційних монетарщиків.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 чер, 2021 22:31

  ЛОБ написав:ПС. загалом різка негативна динаміка після засідання ФРС США має стати яскравим прикладом "over-reaction" - надмірної та не обгрунтованої реакції гравців на пустопорожні заяви офіційних монетарщиків.


:) а по-моему, заявления монетарщиков не имели никакого значения в последнем случае с резким ростом доллара ко всем другим активам.

Основанием для движения доллара стала встреча Трампа и Путина, в результате которой Трамп показал уверенность в своей правоте, что воспринялось валютчиками как сигнал для роста доллара.

В этом случае учетные ставки по каждой валюте не имеют никакого смысла. Против толпы курс не попрет.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 00:54

  buratinyo написав:
  ЛОБ написав:ПС. загалом різка негативна динаміка після засідання ФРС США має стати яскравим прикладом "over-reaction" - надмірної та не обгрунтованої реакції гравців на пустопорожні заяви офіційних монетарщиків.


:) а по-моему, заявления монетарщиков не имели никакого значения в последнем случае с резким ростом доллара ко всем другим активам.

Основанием для движения доллара стала встреча Трампа и Путина, в результате которой Трамп показал уверенность в своей правоте, что воспринялось валютчиками как сигнал для роста доллара.

В этом случае учетные ставки по каждой валюте не имеют никакого смысла. Против толпы курс не попрет.


То есть это все последствия встречи, которая состоялась два года назад?
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 12:38

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: П'ят 25 чер, 2021 10:32 написав:увесь тиждень на форексі пройшов в очікуваннях поза ринком по Євро

попри оновлення максимуму тижня до 1,1970 покупці так і не спромоглися на закриття хоч одного торгового дня вище 1,1944

https://i.imgur.com/oI85L3x.png

тож тактичний план залишився без змін : ігноруємо низхідну поточну тенденцію, чекаємо на активний ріст та злам тенденції на висхідну, щоб потім стати з першого ж корекційного відкату на купівлю у довжину
...

спот на моменті 1,1900

локальний максимум оновлено до 1,1975
але без потрібного закриття віз і понині там, а ми поза ринком.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 чер, 2021 13:48

buratinyo
я не схильний зараз сперечатися з кимось щодо очікувань по курсу Євро
аргументуйте, викладайте ідеї - бажано одразу з графічним сетапом вхід-ціль-стоп

з часом підіб'ємо підсумки та проаналізуємо шо спрацювало, а що - ні

ПС. путєн з трампом до бакса - я зацінив ваше почуття гумору.
ЛОБ
 
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