тож тактичний план залишився без змін : ігноруємо низхідну поточну тенденцію, чекаємо на активний ріст та злам тенденції на висхідну, щоб потім стати з першого ж корекційного відкату на купівлю у довжину
ПС. загалом різка негативна динаміка після засідання ФРС США має стати яскравим прикладом "over-reaction" - надмірної та не обгрунтованої реакції гравців на пустопорожні заяви офіційних монетарщиків.
ЛОБ написав:ПС. загалом різка негативна динаміка після засідання ФРС США має стати яскравим прикладом "over-reaction" - надмірної та не обгрунтованої реакції гравців на пустопорожні заяви офіційних монетарщиків.
а по-моему, заявления монетарщиков не имели никакого значения в последнем случае с резким ростом доллара ко всем другим активам.
Основанием для движения доллара стала встреча Трампа и Путина, в результате которой Трамп показал уверенность в своей правоте, что воспринялось валютчиками как сигнал для роста доллара.
В этом случае учетные ставки по каждой валюте не имеют никакого смысла. Против толпы курс не попрет.
ЛОБ написав:ПС. загалом різка негативна динаміка після засідання ФРС США має стати яскравим прикладом "over-reaction" - надмірної та не обгрунтованої реакції гравців на пустопорожні заяви офіційних монетарщиків.
а по-моему, заявления монетарщиков не имели никакого значения в последнем случае с резким ростом доллара ко всем другим активам.
Основанием для движения доллара стала встреча Трампа и Путина, в результате которой Трамп показал уверенность в своей правоте, что воспринялось валютчиками как сигнал для роста доллара.
В этом случае учетные ставки по каждой валюте не имеют никакого смысла. Против толпы курс не попрет.
То есть это все последствия встречи, которая состоялась два года назад?
тож тактичний план залишився без змін : ігноруємо низхідну поточну тенденцію, чекаємо на активний ріст та злам тенденції на висхідну, щоб потім стати з першого ж корекційного відкату на купівлю у довжину ...
спот на моменті 1,1900
локальний максимум оновлено до 1,1975 але без потрібного закриття віз і понині там, а ми поза ринком.