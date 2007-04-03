курси спот на екрані :
EUR/USD 1,1870
GBP/USD 1,3805
USD/CAD 1,2375
AUD/USD 0,7498
NZD/USD 0,7002
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:40
курси спот на екрані :
EUR/USD 1,1870
GBP/USD 1,3805
USD/CAD 1,2375
AUD/USD 0,7498
NZD/USD 0,7002
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:34
июньский рейтинг курсов валют
какие валюты СНГ и Вост. Европы больше всего укрепились, какие ослабли
динамика индекса доллара и Брента
диаграммы, графики
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:50
Смешно видеть отдельную статистику по Евро и болгарскому леву, в то время как болгарский лев уже много лет намертво приколочен к Евро гвоздями.
Что там с рабочими местами в США, что со статой?
Доллар ненадолго продемонстрировал новые максимумы по сравнению с несколькими аналогами из G-10. Однако он развернулся вниз после того, как июньские данные по рынку труда США превысили оценки. Число рабочих мест выросло на 850 тыс. против ожидаемых 720 тыс., однако уровень безработицы неожиданно вырос до 5,9%.
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