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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 753754755756
Повідомлення Додано: Чет 01 лип, 2021 15:40

курси спот на екрані :

EUR/USD 1,1870
GBP/USD 1,3805
USD/CAD 1,2375
AUD/USD 0,7498
NZD/USD 0,7002
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:34

июньский рейтинг курсов валют

https://infobank.by/infolinebigview/cht ... mi-valyut/

какие валюты СНГ и Вост. Европы больше всего укрепились, какие ослабли
динамика индекса доллара и Брента
диаграммы, графики
maksimus silvestris
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:50

  maksimus silvestris написав:июньский рейтинг курсов валют

https://infobank.by/infolinebigview/cht ... mi-valyut/

какие валюты СНГ и Вост. Европы больше всего укрепились, какие ослабли
динамика индекса доллара и Брента
диаграммы, графики


Смешно видеть отдельную статистику по Евро и болгарскому леву, в то время как болгарский лев уже много лет намертво приколочен к Евро гвоздями.
Что там с рабочими местами в США, что со статой?
"Доллар ненадолго продемонстрировал новые максимумы по сравнению с несколькими аналогами из G-10. Однако он развернулся вниз после того, как июньские данные по рынку труда США превысили оценки. Число рабочих мест выросло на 850 тыс. против ожидаемых 720 тыс., однако уровень безработицы неожиданно вырос до 5,9%."

Ага "развернулся". Евро опять вниз. Ему, похоже, уже ничего не поможет.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 10:02

щодо EUR/USD

Мінімум минулої П'ятниці 1,1807 - максимум 1,1874

спот зараз на екрані 1,1855

відповідальний момент для Євро, поки що зарано говорити про якийсь розворот технічної низхідної тенденції, але контр-системна угода на купівлю має право на спробу

саме по фундаменту на середньострок, бо я аргументовано вважаю курс євро нижче 1,2500 суттєво занижченим.
ЛОБ
 
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  #<1 ... 753754755756
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