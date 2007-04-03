курси спот на екрані :
EUR/USD 1,1870
GBP/USD 1,3805
USD/CAD 1,2375
AUD/USD 0,7498
NZD/USD 0,7002
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 01 лип, 2021 15:40
курси спот на екрані :
EUR/USD 1,1870
GBP/USD 1,3805
USD/CAD 1,2375
AUD/USD 0,7498
NZD/USD 0,7002
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:34
июньский рейтинг курсов валют
какие валюты СНГ и Вост. Европы больше всего укрепились, какие ослабли
динамика индекса доллара и Брента
диаграммы, графики
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:50
Смешно видеть отдельную статистику по Евро и болгарскому леву, в то время как болгарский лев уже много лет намертво приколочен к Евро гвоздями.
Что там с рабочими местами в США, что со статой?
"Доллар ненадолго продемонстрировал новые максимумы по сравнению с несколькими аналогами из G-10. Однако он развернулся вниз после того, как июньские данные по рынку труда США превысили оценки. Число рабочих мест выросло на 850 тыс. против ожидаемых 720 тыс., однако уровень безработицы неожиданно вырос до 5,9%."
Ага "развернулся". Евро опять вниз. Ему, похоже, уже ничего не поможет.
Додано: Пон 05 лип, 2021 10:02
щодо EUR/USD
Мінімум минулої П'ятниці 1,1807 - максимум 1,1874
спот зараз на екрані 1,1855
відповідальний момент для Євро, поки що зарано говорити про якийсь розворот низхідної технічної тенденції, але контр-системна угода на купівлю має право на спробу
саме по фундаменту на середньострок, бо аргументовано вважаю курс євро нижче 1,2500 суттєво занижченим.
Додано: Вів 06 лип, 2021 09:31
оновлений максимум дня 1,1895
але бичкам потрібне закриття сесії вище 1,1904
злам тенденції означатиме, що саме покупці з'їли маржу короткострокових продавців (а не миші))
за умови формальної зміни поточної тенденції на висхідну система дозволятиме впевненіше додавати позицій на купівлю у довжину.
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