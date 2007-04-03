Додано: Нед 18 лип, 2021 20:32

ЛОБ написав: ЛОБ Додано: Чет 01 лип, 2021 15:21 написав: Основна торгова ідея Літа на форексі - протилежна консенсусу більшості на момент - продаж Доляра США прямо зараз по ринку



та стосується купівлі основних мажорів EUR , GBP , CAD, AUD & NZD проти USD Основна торгова ідея Літа на форексі - протилежна консенсусу більшості на момент - продаж Доляра США прямо зараз по ринкута стосується купівлі основних мажорів



практично усі мажори (за винятком NZD) до сих пір перебувають у низхідній технічній тенденції до Зеленого Змія



досить абсурдно й дивно за таких від'ємних реальних % ставок по баксу, але факт !



мої очікування грунтуються на не змінній монетарній політиці ФРС США та занадто недбалій толерантності до прискорення споживчої інфляції



бондові інвестори та валютні спекулянти вважають, що прискорення інфляції автоматично змусить Федрезерв вдатися до підвищення ставок, але цього не станеться так скоро, як на те вони розраховують.



отже зміцнення доляра США не має стійкого підгрунтя. практично усі мажори (за винятком NZD) до сих пір перебувають у низхідній технічній тенденції до Зеленого Зміядосить абсурдно й дивно за таких від'ємних реальних % ставок по баксу, але факт !мої очікування грунтуються на не змінній монетарній політиці ФРС США та занадто недбалій толерантності до прискорення споживчої інфляціїбондові інвестори та валютні спекулянти вважають, що прискорення інфляції автоматично змусить Федрезерв вдатися до підвищення ставок, але цього не станеться так скоро, як на те вони розраховують.

Ничего не бывает более долговременным как то, что громко объявлено временным явлением (с)Из этого можно делать вывод, что рынок сегодня руководствуется чем то, что более важно для него, чем привычные учетные ставки центробанков, инфляция, вербальные интервенции различных говорящих голов. Ав этом контексте обычно является все то, что делает нашу жизнь нестабильной, вызывает непредвиденные большие расходы и одновременно ушатывает доходы. Это в договорных отношениях называют еще форс-мажорными обстоятельствами.Что можно к ним отнести на данный момент?1. Угроза третьей мировой войны стала как никогда велика. Причины те же, что были и при развязывании первых двух мировых войн - не дали вовремя по мозгам сильно зарвавшимся лидерам государств, которые не к месту начали бряцать своим оружием.2. Эпидемию коронавируса (биологическую атаку или настоящую гибридную войну со стороны одного или нескольких обиженных государств против всех остальных стран, которые по сравнению с этими государствами немного зажрались).3. Природные катаклизмы, которые влияют на урожайность и вызывают определенные угрозы нехватки продовольствия, что уже видно специалистам.4. Действие экономических санкций на мировую экономику.Мне кажется, что перечисленное это гремучая смесь.