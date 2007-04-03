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Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 754755756757
Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 16:10

Real Central Bank Rates (rate minus inflation)

USA -5.3% vs Eurozone -2.4%
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 16:21

Commodity prices over last year :

Natural Gas: +107%
WTI Crude: +83%
Gasoline: +78%
Brent Crude +74%
Heating Oil: +73%
Coffee: +58%
Corn: +55%
Soybeans: +52%
Copper: +49%
Sugar: +44%
Lumber: +43%
Palladium: +43%
Silver: +38%
Cotton: +37%
Platinum: +33%
Wheat: +20%
Gold: +0.2%

ПС. випадкове непорозуміння скоро буде виправлене.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лип, 2021 17:42

Here are the items really driving up inflation in USA :

Car rental 87.7% (y/y change)
Used cars 45.2%
Gas 45.1%
Laundry machines 29.4%
Airfare 24.6%
Moving 17.3%
Hotels 16.9%
Furniture 8.6%
Bacon 8.4%
TVs 7.6%
Fruit 7.3%
Shoes 6.5%
Fresh fish 6.4%
New cars 5.3%
Milk 5.6%
Rent (OER) 2.3%
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:17

щодо EUR/USD

спот курс 1,1835 - локальний мінімум оновлено на 10 пунктів до 1,1772

але баланс ризиків як на мене схиляється до лонгів навколо позначки 1,1800 :

https://i.imgur.com/JhMQ17J.png
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:28

щодо EUR/USD

система (контрольних маржинальних зон) вперто вказує на продаж :

https://i.imgur.com/dOvGW6P.png
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 09:41

  ЛОБ Додано: Чет 01 лип, 2021 15:21 написав:Основна торгова ідея Літа на форексі - протилежна консенсусу більшості на момент - продаж Доляра США прямо зараз по ринку

та стосується купівлі основних мажорів EUR, GBP, CAD, AUD & NZD проти USD


практично усі мажори (за винятком NZD) до сих пір перебувають у низхідній технічній тенденції до Зеленого Змія

досить абсурдно й дивно за таких від'ємних реальних % ставок по баксу, але факт !

мої очікування грунтуються на не змінній монетарній політиці ФРС США та занадто недбалій толерантності до прискорення споживчої інфляції

бондові інвестори та валютні спекулянти вважають, що прискорення інфляції автоматично змусить Федрезерв вдатися до підвищення ставок, але цього не станеться так скоро, як на те вони розраховують.

отже зміцнення доляра США не має стійкого підгрунтя.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Нед 18 лип, 2021 20:32

  ЛОБ написав:
  ЛОБ Додано: Чет 01 лип, 2021 15:21 написав:Основна торгова ідея Літа на форексі - протилежна консенсусу більшості на момент - продаж Доляра США прямо зараз по ринку

та стосується купівлі основних мажорів EUR, GBP, CAD, AUD & NZD проти USD


практично усі мажори (за винятком NZD) до сих пір перебувають у низхідній технічній тенденції до Зеленого Змія

досить абсурдно й дивно за таких від'ємних реальних % ставок по баксу, але факт !

мої очікування грунтуються на не змінній монетарній політиці ФРС США та занадто недбалій толерантності до прискорення споживчої інфляції

бондові інвестори та валютні спекулянти вважають, що прискорення інфляції автоматично змусить Федрезерв вдатися до підвищення ставок, але цього не станеться так скоро, як на те вони розраховують.

отже зміцнення доляра США не має стійкого підгрунтя.

Ничего не бывает более долговременным как то, что громко объявлено временным явлением (с) :D

Из этого можно делать вывод, что рынок сегодня руководствуется чем то другим, что более важно для него, чем привычные учетные ставки центробанков, инфляция, вербальные интервенции различных говорящих голов. А другим в этом контексте обычно является все то, что делает нашу жизнь нестабильной, вызывает непредвиденные большие расходы и одновременно ушатывает доходы. Это в договорных отношениях называют еще форс-мажорными обстоятельствами.

Что можно к ним отнести на данный момент?

1. Угроза третьей мировой войны стала как никогда велика. Причины те же, что были и при развязывании первых двух мировых войн - не дали вовремя по мозгам сильно зарвавшимся лидерам государств, которые не к месту начали бряцать своим оружием.
2. Эпидемию коронавируса (биологическую атаку или настоящую гибридную войну со стороны одного или нескольких обиженных государств против всех остальных стран, которые по сравнению с этими государствами немного зажрались).
3. Природные катаклизмы, которые влияют на урожайность и вызывают определенные угрозы нехватки продовольствия, что уже видно специалистам.
4. Действие экономических санкций на мировую экономику.

Мне кажется, что перечисленное это гремучая смесь.
buratinyo
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