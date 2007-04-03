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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 755756757758
Повідомлення Додано: Пон 19 лип, 2021 23:18

buratinyo

не варто ускладнювати ринок форекс глобальною геополітикою на кшталт пугала Третьої Світової

ані Китай - ані срана Росія не в змозі вести військовий конфлікт із світовими лідерами США та їх союзниками оп НАТО загалом

раша може наважитися на локальну "побєдоносну" війнушку проти послабленої України чи бомбардування наших мирних міст (у цьому я не маю ніяких сумнівів), але подібна авантюра закінчиться для неї повною катастрофою

тож економічний фундамент та номінальні % ставки продовжуватимуть рулити курсами.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 09:29

щодо EUR/USD

як би не чесалися ручки купити Єврика "задешево" - але ніт

поточна технічна тенденція може тривати не стерпно довго й розвернутися саме тоді, коли урветься терпець через нестачу маржі, а довгі позиції кукели заберуть по стопу

варто терпляче чекати на зміну динаміки на висхідну !

фіксинг шортів та набір лонгів ми маємо побачити на графіку, це напевно буде жвавий відскок щонайменше на +100 пунктів з подальшим утриманням корекційних рівнів до 50%
.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лип, 2021 11:42

щодо EUR/USD

Бички проти ведмедиків - варіянти торгівлі на тиждень :

https://i.imgur.com/6LTuliw.png = спот на екрані 1,1795

традиційно ігноруватиму сигнали на продаж, проте шукатиму як розторгувати пару у довжину
(продаж у короток по системі маржинальних зон - червоним)

з технічної точки зору висхідний розворот буде підтверджено тільки після закріплення вище 1,1975

можливі точки на вхід вказано схематично.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 09:42

щодо EUR/USD

постійне оновлення локальних мінімумів поки що утримує нас від купівлі Євро :

https://i.imgur.com/Kj218is.png

низхідна динаміка пригальмовує, але продовжується - що може тривати ще хоч тиждень або й прискоритися набагато нижче : 1,1782 - 1,1772 - 1,1764 - 1,1756 - 1,1754

отже, кожен, хто упродовж 2 тижнів купував "на мінімуах" та грамотно захищав свої позиції коротеньким стопом у 2-5 піпсів змушений був позакривати лонги із збитками

для входу на купівлю у довжину варто переконатися у зміні настроїв більшості ринкових гравців, коли вони почнуть викуповувати діпи на зниженні, а не продавати хаї з відскоку

зрозуміло, що обїєктивно це має призвести до зміни технічного малюночку, коли послідовність усе нижчих максимумів та усе нижчих мінімумів буде зламано - вищими екстремумами

все просто. тож дисципліновано чекаємо.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 10:08

Подібна динаміка спостерігається у всіх мажорах проти бакса, а потенціал імпульсного розворотного руху нагору накопичується для EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD та низхідного для USD/CAD (здебільшого саме для товарних валют)

прогнозування часу Х ускладнюється тонким літнім ринком, завищеною вартістю фондових індексів та чутливістю інвесторів до зміни настроїв на Risk-OFF

будь яка нервова корекція на фондових ринках призводить до чергової "посмішки" Зеленого Змія

імовірно Федрезерв збирається примусити інші центробанки першими заговорити про нормалізацію своєї монетарної політики, аби тільки він не став піонером-першопроходцем у підвищенні базових % ставок.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 18:18

щодо EUR/USD

Після заштирка до 1,1830 порушено послідовність усе нижчих максимумів - це слабенький сигнал на ріст, тому що бичкам важливіше утримати від оновлення досягнуті мінімуми біля 1,1752

малим лотом можна ризикнути зараз по 1,1770 для початку, але входити на бай стандартним лотом можна тільки пізля зламу низхідної тенденції - для цього потрібне закриття дня вище 1,1850 !

система до сих пір вказує на продаж.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 08:51

щодо EUR/USD

Євро на роздоріжжі (щоправда, одвічному)) :

https://i.imgur.com/qRT0FWv.png
(на 4-х годинних інтервалах)

важливість моменту цілком зрозуміла, тож не спроможність повернутися над 1,1800 гарантує євро-бичкам подальші проблеми та навіть їх поглиблення

тоді на порядок денний повертається загроза падіння аж до 1,15
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:14

щодо EUR/USD

мої скромні очікування та проект робочого торгового плану з Понеділка :

https://i.imgur.com/utSQNsc.png

наступного тижня Федрезерв має знову повторити свою мантру про "тимчасовість" інфляції та роз'яснити, що підвищення ставок чи згортання стимулів є передчасним

чим урівноважити терези EUR vs USD, додавши ваги на сторону єврика.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:01

FX ідеї

  ЛОБ Додано: Чет 01 лип, 2021 15:21 написав:Основна торгова ідея Літа на форексі - протилежна консенсусу більшості на момент - продаж Доляра США прямо зараз по ринку

та стосується купівлі основних мажорів EUR, GBP, CAD, AUD & NZD проти USD

  ЛОБ Додано: Чет 15 лип, 2021 09:41 написав:практично усі мажори (за винятком NZD) до сих пір перебувають у низхідній технічній тенденції до Зеленого Змія

досить абсурдно й дивно за таких від'ємних реальних % ставок по баксу, але факт !

мої очікування грунтуються на не змінній монетарній політиці ФРС США та занадто недбалій толерантності до прискорення споживчої інфляції

бондові інвестори та валютні спекулянти вважають, що прискорення інфляції автоматично змусить Федрезерв вдатися до підвищення ставок, але цього не станеться так скоро, як на те вони розраховують.

отже зміцнення доляра США не має стійкого підгрунтя.

  ЛОБ Додано: Сер 21 лип, 2021 10:08 написав:Подібна динаміка спостерігається у всіх мажорах проти бакса, а потенціал імпульсного розворотного руху нагору накопичується для EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USD та низхідного для USD/CAD (здебільшого саме для товарних валют)

прогнозування часу Х ускладнюється тонким літнім ринком, завищеною вартістю фондових індексів та чутливістю інвесторів до зміни настроїв на Risk-OFF

будь яка нервова корекція на фондових ринках призводить до чергової "посмішки" Зеленого Змія

імовірно Федрезерв збирається примусити інші центробанки першими заговорити про нормалізацію своєї монетарної політики, аби тільки він не став піонером-першопроходцем у підвищенні базових % ставок.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лип, 2021 13:06

FX ідеї

  ЛОБ Додано: Чет 01 лип, 2021 15:40 написав:курси спот на екрані :

EUR/USD 1,1870
GBP/USD 1,3805
USD/CAD 1,2375
AUD/USD 0,7498
NZD/USD 0,7002

курси спот насьогодні (зміна курсу з 01/07) - мінімум Липня :

1,1765 (-0,9%) - 1,1752
1,3734 (-0,6%) - 1,3582
1,2568 (+3,6%) - 1,2807 (максимум)
0,7376 (-2,9%) - 0,7289
0,6981 (-1,8%) - 0,6880
ЛОБ
 
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