не варто ускладнювати ринок форекс глобальною геополітикою на кшталт пугала Третьої Світової
ані Китай - ані срана Росія не в змозі вести військовий конфлікт із світовими лідерами США та їх союзниками оп НАТО загалом
раша може наважитися на локальну "побєдоносну" війнушку проти послабленої України чи бомбардування наших мирних міст (у цьому я не маю ніяких сумнівів), але подібна авантюра закінчиться для неї повною катастрофою
тож економічний фундамент та номінальні % ставки продовжуватимуть рулити курсами.
Подібна динаміка спостерігається у всіх мажорах проти бакса, а потенціал імпульсного розворотного руху нагору накопичується для EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USDта низхідного для USD/CAD (здебільшого саме для товарних валют)
прогнозування часу Х ускладнюється тонким літнім ринком, завищеною вартістю фондових індексів та чутливістю інвесторів до зміни настроїв на Risk-OFF
будь яка нервова корекція на фондових ринках призводить до чергової "посмішки" Зеленого Змія
імовірно Федрезерв збирається примусити інші центробанки першими заговорити про нормалізацію своєї монетарної політики, аби тільки він не став піонером-першопроходцем у підвищенні базових % ставок.
ЛОБ Додано: Чет 01 лип, 2021 15:21 написав:Основна торгова ідея Літа на форексі - протилежна консенсусу більшості на момент - продаж Доляра США прямо зараз по ринку
та стосується купівлі основних мажорів EUR, GBP, CAD, AUD & NZDпроти USD
ЛОБ Додано: Чет 15 лип, 2021 09:41 написав:практично усі мажори (за винятком NZD) до сих пір перебувають у низхідній технічній тенденції до Зеленого Змія
досить абсурдно й дивно за таких від'ємних реальних % ставок по баксу, але факт !
мої очікування грунтуються на не змінній монетарній політиці ФРС США та занадто недбалій толерантності до прискорення споживчої інфляції
бондові інвестори та валютні спекулянти вважають, що прискорення інфляції автоматично змусить Федрезерв вдатися до підвищення ставок, але цього не станеться так скоро, як на те вони розраховують.
отже зміцнення доляра США не має стійкого підгрунтя.
ЛОБ Додано: Сер 21 лип, 2021 10:08 написав:Подібна динаміка спостерігається у всіх мажорах проти бакса, а потенціал імпульсного розворотного руху нагору накопичується для EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, NZD/USDта низхідного для USD/CAD (здебільшого саме для товарних валют)
прогнозування часу Х ускладнюється тонким літнім ринком, завищеною вартістю фондових індексів та чутливістю інвесторів до зміни настроїв на Risk-OFF
будь яка нервова корекція на фондових ринках призводить до чергової "посмішки" Зеленого Змія
імовірно Федрезерв збирається примусити інші центробанки першими заговорити про нормалізацію своєї монетарної політики, аби тільки він не став піонером-першопроходцем у підвищенні базових % ставок.