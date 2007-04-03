Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:35
технічний малюночок залишається не змінним :
https://i.imgur.com/Izr9R2T.png
дотепер формально зберігається низхідна поточна тенденція, а система маржинальних зон вказує на продаж (за червоними стрілочками)
слабенький відскок єврика до
1,1841
ще нічого не означає
продовжую ігнорувати будь які торгові сетапи у шорт, натомість шукаю як додати у довжину - але вже після зміни технічної тенденції на висхідну.
ЛОБ
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:10
Нехай виглядає наївним, але спитаю. Коли там уже час євро в корзину купувати? Може хоч за гривню вже час? Є потреба трохи збільшити її частку...
kreuz
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Додано: Чет 29 лип, 2021 20:01
kreuz Остерігайтесь безкоштовних інвестиційних порад ))
ЛОБ
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Додано: Чет 29 лип, 2021 22:19
ЛОБ
приэднуюсь kreuz. Попитка не питка.
Яша
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:38
kreuz написав:
Нехай виглядає наївним, але спитаю. Коли там уже час євро в корзину купувати? Може хоч за гривню вже час? Є потреба трохи збільшити її частку...
термін "інвестиції" як на мене зовсім не підходить для Євро - такої ж паперової валюти як і бакс, та ще й з від'ємними базовими % ставками
інвестувати можна у активи (що генерують диви або ріст капіталу), але не валюти
купівля євро - це оперативне проміжне рішення керування ліквідністю, не більше
ЛОБ
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Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:53
підготовчі сетапи на відкриття позиції малим лотом - 2 тижні ))
ЛОБ Додано: Чет 15 лип, 2021 09:17 написав:
спот курс
1,1835
- локальний мінімум оновлено на
10
пунктів до
1,1772
але баланс ризиків як на мене схиляється до лонгів навколо позначки 1,1800 :
https://i.imgur.com/JhMQ17J.png ЛОБ Додано: Вів 20 лип, 2021 11:42 написав:
Бички проти ведмедиків - варіянти торгівлі на тиждень :
https://i.imgur.com/6LTuliw.png
= спот на екрані
1,1795
традиційно ігноруватиму сигнали на продаж, проте шукатиму як розторгувати пару у довжину
(продаж у короток по системі маржинальних зон -
червоним
)
з технічної точки зору висхідний розворот буде підтверджено тільки після закріплення вище
1,1975
можливі точки на вхід вказано схематично.
ЛОБ Додано: Чет 22 лип, 2021 18:18 написав:
Після заштирка до
1,1830
порушено послідовність усе нижчих максимумів - це слабенький сигнал на ріст, тому що бичкам важливіше утримати від оновлення досягнуті мінімуми біля
1,1752
малим лотом можна ризикнути зараз по
1,1770
для початку, але входити на бай стандартним лотом можна тільки пізля зламу низхідної тенденції - для цього потрібне закриття дня вище
1,1850
!
система до сих пір вказує на продаж.
ЛОБ Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:14 написав:
мої скромні очікування та проект робочого торгового плану з Понеділка :
https://i.imgur.com/utSQNsc.png
наступного тижня Федрезерв має знову повторити свою мантру про "тимчасовість" інфляції та роз'яснити, що підвищення ставок чи згортання стимулів є передчасним
чим урівноважити терези EUR vs USD, додавши ваги на сторону єврика.
ЛОБ Додано: Сер 28 лип, 2021 10:35 написав:
технічний малюночок залишається не змінним :
https://i.imgur.com/Izr9R2T.png
дотепер формально зберігається низхідна поточна тенденція, а система маржинальних зон вказує на продаж (за червоними стрілочками)
слабенький відскок єврика до
1,1841
ще нічого не означає
продовжую ігнорувати будь які торгові сетапи у шорт, натомість шукаю як додати у довжину - але вже після зміни технічної тенденції на висхідну.
ще нема чому радіти чи відкорковувати шампанське (хіба що допити вчорашню холодну каву)), європатріоти просто дочекалися зміни (вкотре)) поточної технічої тенденції
проте саме цей простий факт дозволяє нам торгувати у довжину повним лотом.
ЛОБ
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