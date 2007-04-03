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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 756757758759
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:35

щодо EUR/USD

технічний малюночок залишається не змінним :

https://i.imgur.com/Izr9R2T.png

дотепер формально зберігається низхідна поточна тенденція, а система маржинальних зон вказує на продаж (за червоними стрілочками)

слабенький відскок єврика до 1,1841 ще нічого не означає

продовжую ігнорувати будь які торгові сетапи у шорт, натомість шукаю як додати у довжину - але вже після зміни технічної тенденції на висхідну.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 13:10

Re: Валютный рынок в мире

Нехай виглядає наївним, але спитаю. Коли там уже час євро в корзину купувати? Може хоч за гривню вже час? Є потреба трохи збільшити її частку...
kreuz
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 20:01

kreuz
Остерігайтесь безкоштовних інвестиційних порад ))
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 22:19

ЛОБ приэднуюсь kreuz. Попитка не питка. :D
Яша
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:38

  kreuz написав:Нехай виглядає наївним, але спитаю. Коли там уже час євро в корзину купувати? Може хоч за гривню вже час? Є потреба трохи збільшити її частку...

термін "інвестиції" як на мене зовсім не підходить для Євро - такої ж паперової валюти як і бакс, та ще й з від'ємними базовими % ставками

інвестувати можна у активи (що генерують диви або ріст капіталу), але не валюти

купівля євро - це оперативне проміжне рішення керування ліквідністю, не більше
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 08:53

щодо EUR/USD

підготовчі сетапи на відкриття позиції малим лотом - 2 тижні ))

  ЛОБ Додано: Чет 15 лип, 2021 09:17 написав:спот курс 1,1835 - локальний мінімум оновлено на 10 пунктів до 1,1772

але баланс ризиків як на мене схиляється до лонгів навколо позначки 1,1800 :

https://i.imgur.com/JhMQ17J.png
  ЛОБ Додано: Вів 20 лип, 2021 11:42 написав:Бички проти ведмедиків - варіянти торгівлі на тиждень :

https://i.imgur.com/6LTuliw.png = спот на екрані 1,1795

традиційно ігноруватиму сигнали на продаж, проте шукатиму як розторгувати пару у довжину
(продаж у короток по системі маржинальних зон - червоним)

з технічної точки зору висхідний розворот буде підтверджено тільки після закріплення вище 1,1975

можливі точки на вхід вказано схематично.
  ЛОБ Додано: Чет 22 лип, 2021 18:18 написав:Після заштирка до 1,1830 порушено послідовність усе нижчих максимумів - це слабенький сигнал на ріст, тому що бичкам важливіше утримати від оновлення досягнуті мінімуми біля 1,1752

малим лотом можна ризикнути зараз по 1,1770 для початку, але входити на бай стандартним лотом можна тільки пізля зламу низхідної тенденції - для цього потрібне закриття дня вище 1,1850 !

система до сих пір вказує на продаж.
  ЛОБ Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:14 написав:мої скромні очікування та проект робочого торгового плану з Понеділка :

https://i.imgur.com/utSQNsc.png

наступного тижня Федрезерв має знову повторити свою мантру про "тимчасовість" інфляції та роз'яснити, що підвищення ставок чи згортання стимулів є передчасним

чим урівноважити терези EUR vs USD, додавши ваги на сторону єврика.
  ЛОБ Додано: Сер 28 лип, 2021 10:35 написав:технічний малюночок залишається не змінним :

https://i.imgur.com/Izr9R2T.png

дотепер формально зберігається низхідна поточна тенденція, а система маржинальних зон вказує на продаж (за червоними стрілочками)

слабенький відскок єврика до 1,1841 ще нічого не означає

продовжую ігнорувати будь які торгові сетапи у шорт, натомість шукаю як додати у довжину - але вже після зміни технічної тенденції на висхідну.

1,1894 - євро виріс майже на півтори фігури від досягнутих локальних мінімумів :

https://i.imgur.com/6JBWkSk.png

ще нема чому радіти чи відкорковувати шампанське (хіба що допити вчорашню холодну каву)), європатріоти просто дочекалися зміни (вкотре)) поточної технічої тенденції

проте саме цей простий факт дозволяє нам торгувати у довжину повним лотом.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:01

щодо Канадського доляра USD/CAD

  ЛОБ Додано: Пон 19 лип, 2021 22:26 написав:на зливній динаміці Нафти курс луні не помітивши прошив місячний середній хід :

https://i.imgur.com/0jWLTGU.png - (цілі зниження за стрілочкою досягнуто !)

мій конструктивний погляд на Природний Газ та Нафту суперечить сигналам системи контрольних зон, що формально вказує на купівлю пари у довжину

продавати USD/CAD у контра-тренд небезпечно, тож варто зачекати на вщухання висхідного імпульсу та технічний розворот після декількох спроб оновити локальні максимуми.

без оновлення максимумів пара каменем впала донизу майже на 4 великі фігури :

https://i.imgur.com/wCEZqtS.png

заробити копійчину можна було тільки всупереч системі, розуміючи силу відновлення Нафти.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:09

  ЛОБ написав:
  kreuz написав:Нехай виглядає наївним, але спитаю. Коли там уже час євро в корзину купувати? Може хоч за гривню вже час? Є потреба трохи збільшити її частку...

термін "інвестиції" як на мене зовсім не підходить для Євро - такої ж паперової валюти як і бакс, та ще й з від'ємними базовими % ставками

інвестувати можна у активи (що генерують диви або ріст капіталу), але не валюти

купівля євро - це оперативне проміжне рішення керування ліквідністю, не більше

Мене євро цікавить як частка валютної корзини для диверсифікації та збереження купівельної спроможності капіталу, котра на противагу долару завжди була (і розуміючи її походження, вважаю, буде й надалі) більш консервативною, повільнішою та бюрократизованою валютою. Тому тримачів євро кинуть пізніше та ласкавіше за тримачів долару, оскільки ФРС (на відміну від ЄЦБ) поза межами США нічого узгоджувати не буде, зроблять, як їм буде вигідніше та й годі.

З іншого боку, євро іноді дозволяє продати гривню трохи вигідніше, аніж це дозволяє долар, що буває важливо, коли бракне часу на валютообмін. До того ж, експортна торгівля все більше відбувається з країнами Європи, через що популярність та й попит на євро будуть рости, а там і ціна може підтягнутися.

Дивіденди генерують акції, а капітал зростає на депозитах, у тому числі й валютних. Однаково краще за підматрасні схованки.

Авторові принагідно дякую за помірковані огляди валютних трендів, котрі використовую як орієнтир у намаганнях ребалансувати валютну складову.
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:24

  ЛОБ написав:kreuz
Остерігайтесь безкоштовних інвестиційних порад ))

Мама казали, що високий ЛОБ, то через непересічний вум, тому я й прислухаюся. А ще казали, що ніхто не друг мені, ніхто не ворог, втім кожен є мені учитель. Може й Ви таке чували ))

Втім, рішення та й відповідальність за них нестиме вже моя голова, аякже. Наразі, ще маю час у серпні на очікування вартості євро біля 31,80 грн, якщо не передумаю :roll:
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 13:28

ви мабуть встигли зазначити, що за довгі роки на форумі я залишаюсь прихильником Євро - до бакса чи фунта

але задля збереження купівельної спроможності заощаджень він не підходить

насьогодні кращої довгострокової інвестиційної ідеї аніж купівля Золота та Срібла, а ще акцій золото- й срібно-добувних компаній (майнерів) просто не існує

на моє глибоке переконання

звісно, класичної консерватвної ідеї по відношенню до ризиків та розуміння сутності сучасної монетарної політики.
ЛОБ
 
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