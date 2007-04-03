традиційно ігноруватиму сигнали на продаж, проте шукатиму як розторгувати пару у довжину (продаж у короток по системі маржинальних зон - червоним)
з технічної точки зору висхідний розворот буде підтверджено тільки після закріплення вище 1,1975
можливі точки на вхід вказано схематично.
ЛОБ Додано: Чет 22 лип, 2021 18:18 написав:Після заштирка до 1,1830 порушено послідовність усе нижчих максимумів - це слабенький сигнал на ріст, тому що бичкам важливіше утримати від оновлення досягнуті мінімуми біля 1,1752
малим лотом можна ризикнути зараз по 1,1770 для початку, але входити на бай стандартним лотом можна тільки пізля зламу низхідної тенденції - для цього потрібне закриття дня вище 1,1850!
система до сих пір вказує на продаж.
ЛОБ Додано: П'ят 23 лип, 2021 09:14 написав:мої скромні очікування та проект робочого торгового плану з Понеділка :
kreuz написав:Нехай виглядає наївним, але спитаю. Коли там уже час євро в корзину купувати? Може хоч за гривню вже час? Є потреба трохи збільшити її частку...
термін "інвестиції" як на мене зовсім не підходить для Євро - такої ж паперової валюти як і бакс, та ще й з від'ємними базовими % ставками
інвестувати можна у активи (що генерують диви або ріст капіталу), але не валюти
купівля євро - це оперативне проміжне рішення керування ліквідністю, не більше
Мене євро цікавить як частка валютної корзини для диверсифікації та збереження купівельної спроможності капіталу, котра на противагу долару завжди була (і розуміючи її походження, вважаю, буде й надалі) більш консервативною, повільнішою та бюрократизованою валютою. Тому тримачів євро кинуть пізніше та ласкавіше за тримачів долару, оскільки ФРС (на відміну від ЄЦБ) поза межами США нічого узгоджувати не буде, зроблять, як їм буде вигідніше та й годі.
З іншого боку, євро іноді дозволяє продати гривню трохи вигідніше, аніж це дозволяє долар, що буває важливо, коли бракне часу на валютообмін. До того ж, експортна торгівля все більше відбувається з країнами Європи, через що популярність та й попит на євро будуть рости, а там і ціна може підтягнутися.
Дивіденди генерують акції, а капітал зростає на депозитах, у тому числі й валютних. Однаково краще за підматрасні схованки.
Авторові принагідно дякую за помірковані огляди валютних трендів, котрі використовую як орієнтир у намаганнях ребалансувати валютну складову.