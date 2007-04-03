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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 757758759760
Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:13

  ЛОБ написав:ви мабуть встигли зазначити, що за довгі роки на форумі я залишаюсь прихильником Євро - до бакса чи фунта

але задля збереження купівельної спроможності заощаджень він не підходить

насьогодні кращої довгострокової інвестиційної ідеї аніж купівля Золота та Срібла, а ще акцій золото- й срібно-добувних компаній (майнерів) просто не існує

на моє глибоке переконання

звісно, класичної консерватвної ідеї по відношенню до ризиків та розуміння сутності сучасної монетарної політики.

На мій хлопський розум, валютний депозит має гарантію ФГВ та захищає від девальвації, тому збереже купівельну спроможність не гірше за гривню.

Купівля ж українських акцій казначейського (утримаюсь від хоча б прямої реклами) чи біржового ETF ретроспективно не перевершує результатів мого управління власним депо портфелем, тому задачу б провалила.

Власноруч керувати металевим портфелем вартуватиме мені великих ризиків, тож до такої справі наразі я не готовий.

Та й нарешті, певен, Ви також точно знаєте: ніхто не знає майбутнього...
kreuz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:40

kreuz

XAU vs USD, EUR, CHF & GBP weekly :

https://tvc-invdn-com.investing.com/dat ... 64e869.png

будь яка "паперова" ВКВ не в змозі зберегти свою купівельну спроможність проти Золота, інших дорогоцінних металів та уього комплексу товарно-сировинних активів загалом

це є аксіомою світу інвестицій.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лип, 2021 14:46

маневрування часткою іноземних валют у своєму ДЕПО-кошику - це біг на порівняно коротку дистанцію

на довгостроковому горизонті будь які пасивні депозитні стратегії призводять до знецінення заощаджень.
ЛОБ
 
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