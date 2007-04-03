вхід за будь яким робочим патерном, стопи нижче контрольного мінімуму паттерну або маржинальної зони, обсяг повним лотом на випадок чергового розводянка та падіння нижче (за червоним сценарієм) стоп-вихід у розрахунку на розширення низів
ЛОБ у питанні є відповідь: для професійного це професія. Професія повинна приносити прибуток. Тому торгівля має бути з прибутком (за місяць, квартал чи макс рік) протягом тривалого часу. Якими при цьому інструментами користується трейдер - не головне, бо мова завжди йде про майбутні події, які передбачити на 100% ніхто не може. Звісно, що у проф.трейдера є своя система, яка має давати більше прибутку ніж збитку по стопам.
"Причиной разворота господствовавших сегодня трендов стало заявление вице-председателя ФРС Ричарда Клариды, о том, что объявление о начале тейперинга может состояться уже в этом году." І це лише мова про таку ймовірність, а якщо буде офіційна заява з відповідними рішеннями, тоді - ховайся?