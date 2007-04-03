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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 758759760761
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 10:03

Gennadiy777

так, міркуємо значущими категоріями:

* напрямок поточної тенденції,
* імпульс чи корекція ?
* середньостроковий тренд (як послідовність екстремумів)

а тоді вже шукаємо технічні фігури та пізнавані робочі патерни, що допомагають з точками входу та дозавантаження позицій

не забуваймо й про стопи.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 10:04

Запитання до читачів :

чим на вашу думку відрязняється професійний трейдер від аматора-початківця ?

ПС. стисло, бажано однією тезою.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 11:11

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 02 сер, 2021 09:01 написав:Плануємо викуповувати корекцію на початку тижня:

https://i.imgur.com/YrHWDb9.png
(контрольні зони перебудовано від оновленого максимума)

вхід за будь яким робочим патерном, стопи нижче контрольного мінімуму паттерну або маржинальної зони, обсяг повним лотом
на випадок чергового розводянка та падіння нижче (за червоним сценарієм) стоп-вихід у розрахунку на розширення низів

технічний малюночок у розвитку :

https://i.imgur.com/6fwCRVH.png

контрольні маржинальні зони вказують нагору, тож спокійно очікуємо на формування свого робочого патерну аби купити євро у довжину з низхідної корекції.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:56

[quote="5274092:ЛОБ"]Запитання до читачів :

чим на вашу думку відрязняється професійний трейдер від аматора-початківця ?

ПС. стисло, бажано однією тезою.[/quote

Наявністью своєї, вибудованої досвідом і практикою Торгової системи!
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 18:49

ЛОБ
у питанні є відповідь: для професійного це професія. Професія повинна приносити прибуток. Тому торгівля має бути з прибутком (за місяць, квартал чи макс рік) протягом тривалого часу. Якими при цьому інструментами користується трейдер - не головне, бо мова завжди йде про майбутні події, які передбачити на 100% ніхто не може. Звісно, що у проф.трейдера є своя система, яка має давати більше прибутку ніж збитку по стопам.
Vic
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 18:53

Re: Валютный рынок в мире

"Причиной разворота господствовавших сегодня трендов стало заявление вице-председателя ФРС Ричарда Клариды, о том, что объявление о начале тейперинга может состояться уже в этом году."
І це лише мова про таку ймовірність, а якщо буде офіційна заява з відповідними рішеннями, тоді - ховайся?
Vic
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  #<1 ... 758759760761
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