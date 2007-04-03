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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 758759760761
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 10:03

Gennadiy777

так, міркуємо значущими категоріями:

* напрямок поточної тенденції,
* імпульс чи корекція ?
* середньостроковий тренд (як послідовність екстремумів)

а тоді вже шукаємо технічні фігури та пізнавані робочі патерни, що допомагають з точками входу та дозавантаження позицій

не забуваймо й про стопи.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 10:04

Запитання до читачів :

чим на вашу думку відрязняється професійний трейдер від аматора-початківця ?

ПС. стисло, бажано однією тезою.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 11:11

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 02 сер, 2021 09:01 написав:Плануємо викуповувати корекцію на початку тижня:

https://i.imgur.com/YrHWDb9.png
(контрольні зони перебудовано від оновленого максимума)

вхід за будь яким робочим патерном, стопи нижче контрольного мінімуму паттерну або маржинальної зони, обсяг повним лотом
на випадок чергового розводянка та падіння нижче (за червоним сценарієм) стоп-вихід у розрахунку на розширення низів

технічний малюночок у розвитку :

https://i.imgur.com/6fwCRVH.png

контрольні маржинальні зони вказують нагору, тож спокійно очікуємо на формування свого робочого патерну аби купити євро у довжину з низхідної корекції.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 14:56

[quote="5274092:ЛОБ"]Запитання до читачів :

чим на вашу думку відрязняється професійний трейдер від аматора-початківця ?

ПС. стисло, бажано однією тезою.[/quote

Наявністью своєї, вибудованої досвідом і практикою Торгової системи!
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 18:49

ЛОБ
у питанні є відповідь: для професійного це професія. Професія повинна приносити прибуток. Тому торгівля має бути з прибутком (за місяць, квартал чи макс рік) протягом тривалого часу. Якими при цьому інструментами користується трейдер - не головне, бо мова завжди йде про майбутні події, які передбачити на 100% ніхто не може. Звісно, що у проф.трейдера є своя система, яка має давати більше прибутку ніж збитку по стопам.
Vic
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Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 18:53

Re: Валютный рынок в мире

"Причиной разворота господствовавших сегодня трендов стало заявление вице-председателя ФРС Ричарда Клариды, о том, что объявление о начале тейперинга может состояться уже в этом году."
І це лише мова про таку ймовірність, а якщо буде офіційна заява з відповідними рішеннями, тоді - ховайся?
Vic
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 09:41

  Vic написав:"Причиной разворота господствовавших сегодня трендов стало заявление вице-председателя ФРС Ричарда Клариды, о том, что объявление о начале тейперинга может состояться уже в этом году."
І це лише мова про таку ймовірність, а якщо буде офіційна заява з відповідними рішеннями, тоді - ховайся?

ТАК, це реакція жирнючих бондових інвесторів з ринку % ставок

що своїми переважаючими обсягами тягне за собою різкі коливання валютних курсів за рахунок хеджування потоків у бакс (спот) та назад з бакса (форвард + ф'ючерс)

навряд чи це призведе до "остаточного" розвороту на користь бакса, бо скорочення ФРС США темпів закачки надмірної ліквідності за своєю сутність не означає підвищення базових % ставок по баксу

але ринок дійсно нервовий та полохливий стосовно "хто перший" - нескінчена гра "хто слабший" прожовжуватиметься.

PS. QT (Quantitative tapering, 20??- ....) не є QT (Quantitative tightening, 2018-19)
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:00

  ЛОБ написав:чим на вашу думку відрязняється професійний трейдер від аматора-початківця ?
ПС. стисло, бажано однією тезою.

стисло: усім.
sonder
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:02

  ЛОБ написав:Запитання до читачів :

чим на вашу думку відрязняється професійний трейдер від аматора-початківця ?

ПС. стисло, бажано однією тезою.

правильну відповідь швидко знайдено :

перед відкриттям позиції професіонал думає про потенційні ризики та збитки - а початківець про майбутні прибутки, забуваючи про ризики

тому тільки системна торгівля з суворим обмеженням ризиків здатна забезпечити професійну реалізацію торгових ідей

ПС. вона не гарантує прибутковість, але обмежує збитки та дозволяє торгувати довше ))
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:13

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Пон 02 сер, 2021 09:01 написав:Плануємо викуповувати корекцію на початку тижня:

https://i.imgur.com/YrHWDb9.png
(контрольні зони перебудовано від оновленого максимума)

вхід за будь яким робочим патерном, стопи нижче контрольного мінімуму паттерну або маржинальної зони, обсяг повним лотом
на випадок чергового розводянка та падіння нижче (за червоним сценарієм) стоп-вихід у розрахунку на розширення низів

  ЛОБ Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 11:11 написав:технічний малюночок у розвитку :

https://i.imgur.com/6fwCRVH.png

контрольні маржинальні зони вказують нагору, тож спокійно очікуємо на формування свого робочого патерну аби купити євро у довжину з низхідної корекції.

ще трошки й ціна торкнеться важливої маржинальної зони :

https://i.imgur.com/hhHKFo0.png

тоді за позитивної реакції діятиму за алгоритмом.
ЛОБ
 
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