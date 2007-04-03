вхід за будь яким робочим патерном, стопи нижче контрольного мінімуму паттерну або маржинальної зони, обсяг повним лотом на випадок чергового розводянка та падіння нижче (за червоним сценарієм) стоп-вихід у розрахунку на розширення низів
ЛОБ у питанні є відповідь: для професійного це професія. Професія повинна приносити прибуток. Тому торгівля має бути з прибутком (за місяць, квартал чи макс рік) протягом тривалого часу. Якими при цьому інструментами користується трейдер - не головне, бо мова завжди йде про майбутні події, які передбачити на 100% ніхто не може. Звісно, що у проф.трейдера є своя система, яка має давати більше прибутку ніж збитку по стопам.
"Причиной разворота господствовавших сегодня трендов стало заявление вице-председателя ФРС Ричарда Клариды, о том, что объявление о начале тейперинга может состояться уже в этом году." І це лише мова про таку ймовірність, а якщо буде офіційна заява з відповідними рішеннями, тоді - ховайся?
Vic написав:"Причиной разворота господствовавших сегодня трендов стало заявление вице-председателя ФРС Ричарда Клариды, о том, что объявление о начале тейперинга может состояться уже в этом году." І це лише мова про таку ймовірність, а якщо буде офіційна заява з відповідними рішеннями, тоді - ховайся?
ТАК, це реакція жирнючих бондових інвесторів з ринку % ставок
що своїми переважаючими обсягами тягне за собою різкі коливання валютних курсів за рахунок хеджування потоків у бакс (спот) та назад з бакса (форвард + ф'ючерс)
навряд чи це призведе до "остаточного" розвороту на користь бакса, бо скорочення ФРС США темпів закачки надмірної ліквідності за своєю сутність не означає підвищення базових % ставок по баксу
але ринок дійсно нервовий та полохливий стосовно "хто перший" - нескінчена гра "хто слабший" прожовжуватиметься.
PS. QT (Quantitative tapering, 20??- ....) не є QT (Quantitative tightening, 2018-19)
вхід за будь яким робочим патерном, стопи нижче контрольного мінімуму паттерну або маржинальної зони, обсяг повним лотом на випадок чергового розводянка та падіння нижче (за червоним сценарієм) стоп-вихід у розрахунку на розширення низів
ЛОБ Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 11:11 написав:технічний малюночок у розвитку :