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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 05 сер, 2021 10:33
Статистика достовірності системи маржинальних зон вказує на :
60% імовірність росту курсу з поточних значень (1,1845) до позначки 1,1927 на противагу до 40% імовірності зниження до рівня 1,1732
ПС. досягення спочатку 1,1732, а тільки потім 1,1927 не буде зараховано.
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Додано: Чет 05 сер, 2021 15:01
узяв 1 лот по 1,1837 (спот на екрані)
є патерн у потрібному місці, діємо за планом
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- Подякували: 1325 раз.
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