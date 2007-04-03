RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в мире

Валютный рынок в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 759760761762
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 10:33

щодо EUR/USD

Статистика достовірності системи маржинальних зон вказує на :

60% імовірність росту курсу з поточних значень (1,1845) до позначки 1,1927 на противагу до 40% імовірності зниження до рівня 1,1732

ПС. досягення спочатку 1,1732, а тільки потім 1,1927 не буде зараховано.
ЛОБ
 
Повідомлень: 11049
З нами з: 14.12.09
Подякував: 194 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 15:01

узяв 1 лот по 1,1837 (спот на екрані)

є патерн у потрібному місці, діємо за планом
ЛОБ
 
Повідомлень: 11049
З нами з: 14.12.09
Подякував: 194 раз.
Подякували: 1325 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 759760761762
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вадюшка, ЛОБ і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 8074, 8075, 8076
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
80756 202475378
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 14:58
Сибарит
Эпидемия коронавируса в мире 1 ... 3469, 3470, 3471
Corpocrator » Суб 25 січ, 2020 22:34
34706 4993562
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 14:54
Binimovich
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2682, 2683, 2684
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
26830 5259342
Переглянути останнє повідомлення
Чет 05 сер, 2021 13:42
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33707)
05.08.2021 16:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.