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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 760761762763
Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 13:25

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: П'ят 23 лип, 2021 08:51 написав:Євро на роздоріжжі (щоправда, одвічному)) :

https://i.imgur.com/qRT0FWv.png
(на 4-х годинних інтервалах)

важливість моменту цілком зрозуміла, тож не спроможність повернутися над 1,1800 гарантує євро-бичкам подальші проблеми та навіть їх поглиблення

тоді на порядок денний повертається загроза падіння аж до 1,15

справжня проблема для мене не стоп, а нерозуміння цінової динаміки :

https://i.imgur.com/HcI2kn7.png
(на 4-х годинних інтервалах)

окрім того, що зниження курсу Євро особисто для мене виглядає не переконливо

але не спроможність ідентифікувати поточну тенденцію вимагає пересісти до ложі бенуар ))
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 18:49

ЛОБ
окрім того, що зниження курсу Євро особисто для мене виглядає не переконливо

Так, дохідність десятиліток зросла всього на 10 пунктів, а п'ятирічних навпаки впала.
Думаю, що до засідання банкірів в Джексон-Хоул 28 серпня євро буде коливатись в коридорі 1,17 - 1,18
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 19:17

ЛОБ
справжя проблема для мене не стоп, а нерозуміння цінової динаміки

Так євро зростало тільки на запевненні Пауела, що вони і думки не мають про згортання стимулів, і тут виліз на трибуну жирний кіт і все поламав. Ціна повернулась на початкові рівні. Залишається очікувать нових драйверів для зростання. Впевнений, що ще буде хвиля вверх.
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 08:22

Gennadiy777
у балакаючих голів Федрезерву є важливіша задачка : якось забалакати інфляційні очікування не підвищуючи % ставки по баксу та бажано не скорочуючи стимули

курс бакса до євро - другорядне питання.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:05

  ЛОБ Додано: Чет 05 сер, 2021 10:33 написав:Статистика достовірності системи маржинальних зон вказує на :

60% імовірність росту курсу з поточних значень (1,1845) до позначки 1,1927 на противагу до 40% імовірності зниження до рівня 1,1732

ПС. досягення спочатку 1,1732, а тільки потім 1,1927 не буде зараховано.

fault
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:10

щодо EUR/USD

тижневу маржинальну зону (для гравців без плеча, себто плече 1 до 1) з верхньою межею 1,1732 протестовано - свіженький вранішній мінімум 1,1726

тут біржові гравці або додадуть у довжину, додавши маржинального покриття, або капітулюють та вийдуть з ринку - імовірне закриття нижче 1,1715 сигналізуватиме про злам контрольної зони

чіткий відскок означатиме, що бички залишаються у грі.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:16

щодо EUR/USD

нам простим роздрібним трейдунам залишається спостерігати за розвитком подій аби пізніше приєднатися до покупців, якщо вони утримаються у ринку

на середньострок технічний малюночок суттєво погіршився, відкриваючи простір для ретесту послідовності усе вищих мінімумів 1,1704-1,1603 та зрештою горизонтального рівня підтримки біля 1,1495

технічна поточна тенденція вкарй негативна разом з ринковими настроями :

голова ЄЦБ вперто мовчить, ухиляючись від будь якої згадки про інфляцію, а ФРС США помітив проблемку, намагаючись вгамувати застереження економістів про розігрів інфляційних процесів

не виключено, що кукели на замовлення та за вербальної підтримки монетарних чиновників знову провернуть операцію "Шок і Страх" на товарно-сировинних ринках (на кшталт Березня 2020), збивши ціни - насамперед це має стосуватися Нафти

звідти й спекуляції щодо зниження ефективності вакцинування та нових штамів ковіду, нові локдауни та падіння попиту на сировину

дуже складний мікс, аби говорити про щось напевно, та ба про відскок по Євро.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 сер, 2021 10:32

До наступного засідання ФРС США з монетарної політики 21-22 Вересня 2021 року валютний ринок лихоманитиме не відписукаючи
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:04

Вихід інфляційної стати з США вище очікувань має призвести до чергової хвилі зміцнення Зеленого Змія

ФРС навмисно відстає від кривої % ставок по баксу, але реальні негативні ставки нікого не цікавлять - глобальна надлишкова ліквідність шукає хоч якусь позитивну номінальну доходність > 0%, а її надає саме бакс

ніхто навіть не збирається заглядати наперед у найближче майбутнє далі свого носа та сприймати нову інфляційну реальність

нікого не цікавить "якість"
усі категорії спотворено

на Осінь варто очікувати повернення на фінансові ринки високої волатильності цін.
ЛОБ
 
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