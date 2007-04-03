ЛОБ справжя проблема для мене не стоп, а нерозуміння цінової динаміки
Так євро зростало тільки на запевненні Пауела, що вони і думки не мають про згортання стимулів, і тут виліз на трибуну жирний кіт і все поламав. Ціна повернулась на початкові рівні. Залишається очікувать нових драйверів для зростання. Впевнений, що ще буде хвиля вверх.
нам простим роздрібним трейдунам залишається спостерігати за розвитком подій аби пізніше приєднатися до покупців, якщо вони утримаються у ринку
на середньострок технічний малюночок суттєво погіршився, відкриваючи простір для ретесту послідовності усе вищих мінімумів 1,1704-1,1603 та зрештою горизонтального рівня підтримки біля 1,1495
технічна поточна тенденція вкарй негативна разом з ринковими настроями :
голова ЄЦБ вперто мовчить, ухиляючись від будь якої згадки про інфляцію, а ФРС США помітив проблемку, намагаючись вгамувати застереження економістів про розігрів інфляційних процесів
не виключено, що кукели на замовлення та за вербальної підтримки монетарних чиновників знову провернуть операцію "Шок і Страх" на товарно-сировинних ринках (на кшталт Березня 2020), збивши ціни - насамперед це має стосуватися Нафти
звідти й спекуляції щодо зниження ефективності вакцинування та нових штамів ковіду, нові локдауни та падіння попиту на сировину
дуже складний мікс, аби говорити про щось напевно, та ба про відскок по Євро.
Вихід інфляційної стати з США вище очікувань має призвести до чергової хвилі зміцнення Зеленого Змія
ФРС навмисно відстає від кривої % ставок по баксу, але реальні негативні ставки нікого не цікавлять - глобальна надлишкова ліквідність шукає хоч якусь позитивну номінальну доходність > 0%, а її надає саме бакс
ніхто навіть не збирається заглядати наперед у найближче майбутнє далі свого носа та сприймати нову інфляційну реальність
нікого не цікавить "якість" усі категорії спотворено
на Осінь варто очікувати повернення на фінансові ринки високої волатильності цін.