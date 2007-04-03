під 1,17 мають бути жирні стопи, тому всупереч фактам є ймовірність, що їх зжеруть, заодно наберуть позиції продавців євро, а вже тоді підуть на північ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 сер, 2021 18:48
під 1,17 мають бути жирні стопи, тому всупереч фактам є ймовірність, що їх зжеруть, заодно наберуть позиції продавців євро, а вже тоді підуть на північ
Додано: Сер 11 сер, 2021 19:23
Биків їли аж 8 днів поспіль на денному графіку, такого затяжного падіння я не пам'ятаю...
Додано: Чет 12 сер, 2021 10:37
щодо EUR/USD
насьогодні реалії такі - продаж з висхідної корекції :
слабенький відскок є не надійним підгрунтям для ілюзій на скоре чудотворне постання єврика із попелу від'ємних номінальних % ставок
Додано: Чет 12 сер, 2021 11:02
Єдина надія для євро-патріотів - це Нафта, аби вона силою глобального ринкового попиту утримала увесь комплекс товарно-сировинних ринків від зливу на пустій полові дефляційних страхів, що нав'язливо поєднуються придвориними експертами-економістами разом з процесом підвищення базових % ставок по баксу.
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:42
Gennadiy777
стригли короткостроковиків, а ті хто торгує в довгострок, мали ховати стоп-лоси під 1,17, але це лише припущення, бо інфа про стопи невідома
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