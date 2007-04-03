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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 761762763764
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:48

  Gennadiy777 написав:З'явився невеличкий драйвер для євро - базова інфляція вийшла нижче очікуваної 0,3% у липні в порівнянні у червні 0,9%!

Лоб: чіткий відскок означатиме, що бички залишаються у грі
Бички у грі!

під 1,17 мають бути жирні стопи, тому всупереч фактам є ймовірність, що їх зжеруть, заодно наберуть позиції продавців євро, а вже тоді підуть на північ
Vic
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:23

  Vic написав:
  Gennadiy777 написав:З'явився невеличкий драйвер для євро - базова інфляція вийшла нижче очікуваної 0,3% у липні в порівнянні у червні 0,9%!

Лоб: чіткий відскок означатиме, що бички залишаються у грі
Бички у грі!

під 1,17 мають бути жирні стопи, тому всупереч фактам є ймовірність, що їх зжеруть, заодно наберуть позиції продавців євро, а вже тоді підуть на північ


Биків їли аж 8 днів поспіль на денному графіку, такого затяжного падіння я не пам'ятаю...
Gennadiy777
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 10:37

щодо EUR/USD

насьогодні реалії такі - продаж з висхідної корекції :

https://i.imgur.com/U4AiPYC.png

слабенький відскок є не надійним підгрунтям для ілюзій на скоре чудотворне постання єврика із попелу від'ємних номінальних % ставок
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 11:02

Єдина надія для євро-патріотів - це Нафта, аби вона силою глобального ринкового попиту утримала увесь комплекс товарно-сировинних ринків від зливу на пустій полові дефляційних страхів, що нав'язливо поєднуються придвориними експертами-економістами разом з процесом підвищення базових % ставок по баксу.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 12:42

Gennadiy777
стригли короткостроковиків, а ті хто торгує в довгострок, мали ховати стоп-лоси під 1,17, але це лише припущення, бо інфа про стопи невідома
Vic
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Повідомлення Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:42

Re: Валютный рынок в мире

Очевидно, що потужні гравці втримали натиск ведмедів, рівень 1,17 захистили. Проте говорити про сталу зміну тенденції мабуть зарано. Хоча я схиляюсь до того що 1,19 на наступному тижні ціна пройде легко. Про довшу перспективу ще не можу судити, бо "зірки" ще не дають повну інформацію :).
Vic
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 11:30

щодо EUR/USD

  ЛОБ Додано: Чет 12 сер, 2021 10:37 написав:насьогодні реалії такі - продаж з висхідної корекції :

https://i.imgur.com/U4AiPYC.png

слабенький відскок є не надійним підгрунтям для ілюзій на скоре чудотворне постання єврика із попелу від'ємних номінальних % ставок

технічний малюночок розвивається в межах низхідної тенденції, тож попри максимум П'ятниці біля 1,1804 все одно йдемо за сценарієм пошуку шортів :

https://i.imgur.com/WlBIUmT.png

котрі традиційно (або хронічно)) я вважаю за краще ігнорувати середньостроковим гравцям.
ЛОБ
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 сер, 2021 19:51

Хто із іноземних інвесторів буде купувати "резервний" доляр США - країни, яка програє чергову гео-політичну битву в Афганістані ? - а до цього в Іраці, Сирії, Ірані ... далі на Тайвані ?
ЛОБ
 
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