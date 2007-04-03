під 1,17 мають бути жирні стопи, тому всупереч фактам є ймовірність, що їх зжеруть, заодно наберуть позиції продавців євро, а вже тоді підуть на північ
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 сер, 2021 18:48
під 1,17 мають бути жирні стопи, тому всупереч фактам є ймовірність, що їх зжеруть, заодно наберуть позиції продавців євро, а вже тоді підуть на північ
Додано: Сер 11 сер, 2021 19:23
Биків їли аж 8 днів поспіль на денному графіку, такого затяжного падіння я не пам'ятаю...
Додано: Чет 12 сер, 2021 10:37
щодо EUR/USD
насьогодні реалії такі - продаж з висхідної корекції :
слабенький відскок є не надійним підгрунтям для ілюзій на скоре чудотворне постання єврика із попелу від'ємних номінальних % ставок
Додано: Чет 12 сер, 2021 11:02
Єдина надія для євро-патріотів - це Нафта, аби вона силою глобального ринкового попиту утримала увесь комплекс товарно-сировинних ринків від зливу на пустій полові дефляційних страхів, що нав'язливо поєднуються придвориними експертами-економістами разом з процесом підвищення базових % ставок по баксу.
Додано: Чет 12 сер, 2021 12:42
Gennadiy777
стригли короткостроковиків, а ті хто торгує в довгострок, мали ховати стоп-лоси під 1,17, але це лише припущення, бо інфа про стопи невідома
Додано: П'ят 13 сер, 2021 17:42
Re: Валютный рынок в мире
Очевидно, що потужні гравці втримали натиск ведмедів, рівень 1,17 захистили. Проте говорити про сталу зміну тенденції мабуть зарано. Хоча я схиляюсь до того що 1,19 на наступному тижні ціна пройде легко. Про довшу перспективу ще не можу судити, бо "зірки" ще не дають повну інформацію .
Додано: Пон 16 сер, 2021 11:30
щодо EUR/USD
технічний малюночок розвивається в межах низхідної тенденції, тож попри максимум П'ятниці біля 1,1804 все одно йдемо за сценарієм пошуку шортів :
котрі традиційно (або хронічно)) я вважаю за краще ігнорувати середньостроковим гравцям.
Додано: Пон 16 сер, 2021 19:51
Хто із іноземних інвесторів буде купувати "резервний" доляр США - країни, яка програє чергову гео-політичну битву в Афганістані ? - а до цього в Іраці, Сирії, Ірані ... далі на Тайвані ?
Додано: Вів 17 сер, 2021 11:44
ЛОБ
зв'язок з економікою не очевидний, тому ці геополітичні програші США не є поки вагомими, відповідно на поведінку покупців долара цей фактор навряд чи матиме вплив
Додано: Вів 17 сер, 2021 12:31
Vic
не заглиблюючись у хащі гео-політики, але сам факт нищівної вже далеко не першої поразки США має велиике значення для спрямування потоків капіталу в умовах перманентної надлишкової ліквідності в масштабах Світу
митні війни США за Трампа з сусідами - Мексикою та Канадою, потім з Китаєм, одноосібний вихід з ядерної угоди по Ірану, здачею інтересів навколо Північного Потоку-2, тепер Афганістан, а зовсім нещодавно було звернення адміністрації Байдена до країн ОПЕК з проханням про збільшення видобутку нафти, що сприйнялося фаховою спільнотою із не прихованим сарказмом (і це після скасування дозволу на нафтопровід з Канади Keystone XL для самих Штатів)
непередбачувані розвороти у своїй зовнішній політиці свідчить про послаблення країни та резервного статуса доляра на довгострок
вода камінь точить.
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