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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 сер, 2021 12:45
у фінтвітері 15 серпня відзначалися роковини не прямого дефолту США за своїми міжнародними зобов'язаннями щодо прив'язки доляра до золота у 1971 році після екстренного (з перериванням ТБ-трансліції) звернення президента Ніксона до нації
колись він також вживав слово "тимчасово"/"temporary"
враховуючи неконтрольовану експансіоністську бюджетну політику США та ультра м'яку монетарну політику ФРС чіткі паралелі до тих подій мають спонукати усіх інвесторів з грошима бути обережними.
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ЛОБ
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Додано: Вів 17 сер, 2021 12:50
Vic написав:ЛОБ
зв'язок з економікою не очевидний, тому ці геополітичні програші США не є поки вагомими, відповідно на поведінку покупців долара цей фактор навряд чи матиме вплив
для наприкладу такого зв'язку - купівлі 10-ти річних казначейських облігацій США під 1,25% річних з боку не найдурніших норвежців чи японців
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ЛОБ
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