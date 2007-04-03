Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 сер, 2021 12:45
у фінтвітері
15 серпня відзначалися роковини не прямого дефолту США за своїми міжнародними зобов'язаннями щодо прив'язки доляра до золота у 1971 році після екстренного (з перериванням ТБ-трансліції) звернення президента Ніксона до нації колись він також вживав слово "тимчасово"/ "temporary" враховуючи неконтрольовану експансіоністську бюджетну політику США та ультра м'яку монетарну політику ФРС чіткі паралелі до тих подій мають спонукати усіх інвесторів з грошима бути обережними.
ЛОБ
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Додано: Вів 17 сер, 2021 12:50
Vic написав: ЛОБ
зв'язок з економікою не очевидний, тому ці геополітичні програші США не є поки вагомими, відповідно на поведінку покупців долара цей фактор навряд чи матиме вплив
для наприкладу такого зв'язку - купівлі 10-ти річних казначейських облігацій США під 1,25% річних з боку не найдурніших норвежців чи японців
ЛОБ
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Додано: Сер 18 сер, 2021 05:55
1,1702 можна спробувати ризиковий бай із стопом у 15-20 піпсів на пів лота поки що у контра тренд, додавати у довжину тільки після зламу поточної тенденції на висхідну
ЛОБ
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:48
нічого особистого - короткострокова тенденція як є :
https://i.imgur.com/zA9TUdM.png
система забороняє торгівлю всупереч поточній тенденції
contrarian
вхід від протилежнеого для адреналіну, але із залізним стопом нижче
1,1700
ЛОБ
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Додано: Сер 18 сер, 2021 14:24
Чому позасистемні угоди мають право на ризик ?
тому що тренди - як спрямовані усталені ринкові тенденції - геть зникли на форексі замість трендів - брижі на воді, після того як хтось кинув на воду камінець цей хтось - центробанки та їхні чиновники, не зовсім адекватні президенти (чи прем'єри) країн G20, навіть віруси отримали свою суб'єктність у стрічці надважливих фінансових новин фази risk-ON та rіsk-OFF почергово змінюють одна одну кардинально розвертаючи "тренди" на 180 градусів модний хайп на що завгодно став справжнім трендом зрозуміло, що фаза зміцнення Зеленого Змія не може стати довгостроковим трендом та з легкістю може розчинитися у блимання ока слабкий Євро ? та це вже ж було і регулярно закінчувалося ще вищим історичним рекордом. І колись знову буде тож торгуємо винятково короткострок на реакції в межах торгового коридору 1,15 - 1,25.
ЛОБ
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Додано: Сер 18 сер, 2021 20:17
новий мінімум дня та усього 2021 року
1,1694 зате дослідним шляхом ми перевірили, що стопів під немає )) 1,1700
ЛОБ
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