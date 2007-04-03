Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 17 сер, 2021 12:45
у фінтвітері
15 серпня відзначалися роковини не прямого дефолту США за своїми міжнародними зобов'язаннями щодо прив'язки доляра до золота у 1971 році після екстренного (з перериванням ТБ-трансліції) звернення президента Ніксона до нації колись він також вживав слово "тимчасово"/ "temporary" враховуючи неконтрольовану експансіоністську бюджетну політику США та ультра м'яку монетарну політику ФРС чіткі паралелі до тих подій мають спонукати усіх інвесторів з грошима бути обережними.
ЛОБ
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Додано: Вів 17 сер, 2021 12:50
Vic написав: ЛОБ
зв'язок з економікою не очевидний, тому ці геополітичні програші США не є поки вагомими, відповідно на поведінку покупців долара цей фактор навряд чи матиме вплив
для наприкладу такого зв'язку - купівлі 10-ти річних казначейських облігацій США під 1,25% річних з боку не найдурніших норвежців чи японців
ЛОБ
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Додано: Сер 18 сер, 2021 05:55
1,1702 можна спробувати ризиковий бай із стопом у 15-20 піпсів на пів лота поки що у контра тренд, додавати у довжину тільки після зламу поточної тенденції на висхідну
ЛОБ
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Додано: Сер 18 сер, 2021 09:48
нічого особистого - короткострокова тенденція як є :
https://i.imgur.com/zA9TUdM.png
система забороняє торгівлю всупереч поточній тенденції
contrarian
вхід від протилежнеого для адреналіну, але із залізним стопом нижче
1,1700
ЛОБ
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Додано: Сер 18 сер, 2021 14:24
Чому позасистемні угоди мають право на ризик ?
тому що тренди - як спрямовані усталені ринкові тенденції - геть зникли на форексі замість трендів - брижі на воді, після того як хтось кинув на воду камінець цей хтось - центробанки та їхні чиновники, не зовсім адекватні президенти (чи прем'єри) країн G20, навіть віруси отримали свою суб'єктність у стрічці надважливих фінансових новин фази risk-ON та rіsk-OFF почергово змінюють одна одну кардинально розвертаючи "тренди" на 180 градусів модний хайп на що завгодно став справжнім трендом зрозуміло, що фаза зміцнення Зеленого Змія не може стати довгостроковим трендом та з легкістю може розчинитися у блимання ока слабкий Євро ? та це вже ж було і регулярно закінчувалося ще вищим історичним рекордом. І колись знову буде тож торгуємо винятково короткострок на реакції в межах торгового коридору 1,15 - 1,25.
ЛОБ
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Додано: Сер 18 сер, 2021 20:17
новий мінімум дня та усього 2021 року
1,1694 зате дослідним шляхом ми перевірили, що стопів під немає )) 1,1700
ЛОБ
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Додано: Чет 19 сер, 2021 09:40
1,1666 купівля Євро - гра з вогнем, тож краще спостерігати за пожежою на безпечній дистанції поза ринком важкий досвід підказує, що не варто пересиджувати збитки під водою та усереднюватися, ще більше підвищуючи ризики втрати капіталу нехай падає без нас, впаде зрештою та відлежиться, або вже відскочить тільки тоді повернемося до ідей на купівлю.
ЛОБ
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:09
Фьючерси на підвищення ставки ФРС поповзли вниз, дно по євро десь поруч
Gennadiy777
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 12:53
так, очікування по % ставках є основним курсовим драйвером
невидима рука ринку оранізувала жорстку корекцію на товарних ринках, насамперед у нафті в обхід через поширення дельта-штаму та побоювання чергового раунду скорочення попиту на сировину це дасть змогу намалювути нижчу стату по інфляції => знизить тиск на Федрезерв щодо вимог реакції на її прискорення отже, стримає ріст довгострокових ставок та самого бакса а загалом забезпечить доляру США пару кварталів боковичку, аби інші мажори підтягнулися у пелетоні, що через мовчанку своїх центробанків повідставали у питанні нормалізації монетарної політики. а ось коли внутрішня інфляція посеред країн G7 виріняється із Штатами, тоді скоординовано монетарщики почнуть щось робити, імовірно синхронно або по черзі
ЛОБ
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Додано: П'ят 20 сер, 2021 13:08
зрештою зрежисована слабкість товарно-сировинних ринків кивлючає якийсь розворот у мажорах проти бакса, а євро без підртимки кумпанії сам нічого не витягне
ось чому ми маємо дисципліновано очікувати позитивних змін спочатку на інформаційному фронті, а вже потім і на графіках
ЛОБ
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