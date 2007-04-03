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Валютный рынок в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:34
Доречі на рахунок графіку - намальовується хибний пробій нижньої лінії каналу і дівергенція по МАСD
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Gennadiy777
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