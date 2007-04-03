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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 20 сер, 2021 19:34
Додано: П'ят 20 сер, 2021 22:45
Gennadiy777
усе це я бачу, сигнали на розворот накопичуються, навіть розмітка у декого з толкових хвильовиків вказує на виснаження тиску, але по моїй системі бая ще немає
наступний тиждень можемо розпочати з оновлення низів, з будь якого висхідного відкату спекулі все одно продаватимуть на техніці
якщо на вихідних не буде негативних новин по ковіду, то за пару днів може щось та намалюється
для купівлі мажорів я ще хочу побачити відскок по Нафті та Золоту/Сріблу
без стабілізації комодів діла не буде.
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